El incendio de Padrón (A Coruña) arrasa ya 60 hectáreas y obliga a evacuar una vivienda por precaución

1095896.1.260.149.20260612213326 Incendio registrado en Padrón. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio activo en el municipio de Padrón (A Coruña) arrasa ya 60 hectáreas en esta tarde de viernes.

Según ha informado la Consellería de Medio Rural, el fuego se inició sobre las 16,00 horas en la parroquia de Herbón y para intentar apagar las llamas se ha movilizado un importante dispositivo, que incluye numerosos medios aéreos.

La columna de humo es visible desde las afueras de la ciudad de Santiago. Todo ello en una jornada en la que hay activas alertas por calor en la comunidad gallega.

El alcalde de Padrón, Anxo Rei Arca, ha explicado a Europa Press que, a causa del incendio ha tenido que ser desalojada una vivienda donde residen tres personas, aunque subraya que es un paso que se da "por precaución" y espera que sea temporal y puedan regresar cuanto antes.

El regidor ha destacado que hay "muchos medios trabajando" desde el primer momento para tratar de atajar el fuego. Entre las principales dificultades ha apuntado a la orografía del terreno.

Además, ha apuntado que hay parroquias que se han quedado sin luz y en las que también escasea la cobertura.