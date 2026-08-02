Un incendio en Palas de Rei (Lugo) calcina en torno a 20 hectáreas

LUGO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal permanece activo en el municipio lucense de Palas de Rei y por el momento lleva calcinadas en torno a 20 hectáreas de superficie, según las estimaciones provisionales.

El fuego se inició en torno a las 18.00 horas de este domingo en la parroquia de Cuíña, según informa la Consellería de Medio Rural.

Para su extinción se han movilizado por el momento cuatro técnicos, ocho agentes, 13 brigadas, 12 motobombas, una pala, tres helicópteros y ocho aviones.