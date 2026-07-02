Un incendio de tres hectáreas entre Vilanova y Cambados (Pontevedra) amenaza a una vivienda

PONTEVEDRA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vilanova de Arousa (Pontevedra), Gonzalo Durán, informa de que un incendio forestal, "en el límite entre Vilanova y Cambados", amenaza a una "vivienda en un pinar", si bien destaca que "hay un montón de medios haciendo todo lo que pueden".

En declaraciones a Europa Press, el regidor señala que el fuerte viento complica las tareas de extinción en esta tarde de jueves. "Parece que bajó la intensidad" el fuego, relata, "pero con el viento no se puede decir nada".

Una gran columna de humo negro es visible desde varios puntos de la ría durante esta tarde de jueves.

Al respecto, la Consellería do Medio Rural descarta por el momento decretar la Situación 2 al considerar, a las 19,15 horas de este martes, que no hay viviendas "en riesgo".

El fuego se inicio sobre las 17,45 horas de este martes en Deiro, Vilanova, con una extensión provisional de unas tres hectáreas. Trabajan tres helicópteros, dos aviones, cuatro motobombas, cinco brigadas y dos agentes, entre otros medios.

INCENDIO EN CASTRO DE REI

Por otra parte, un incendio se ha declarado en el municipio de Castro de Rei (Lugo), parroquia de Quintela, a las 15,14 horas de este jueves. Medio Rural informa a Europa Press de que está estabilizado desde las 18,34 horas. Entre otros medios, actúan cuatro helicópteros, dos aviones, cinco motobombas y ocho brigadas.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) informa de que envía medios a este incendio en Castro de Rei, sobre el cual Medio Rural no tiene estimación de superficie por el momento.