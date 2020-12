Inmovilizan en Vigo 1.500 kilos de patatas por incumplir la normativa de Indicación Geográfica Protegida

VIGO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha inmovilizado en Vigo una partida de 1.500 kilos de patatas que estaban a la venta en un establecimiento de la ciudad, contraviniendo la normativa de la UE que regula los productos agrícolas con Indicación Geográfica Protegida (IGP).

La Patrulla Fiscal de la Guardia Civil localizó este producto en una tienda que tenía un cartel en el exterior anunciando su venta y se ofertaban como patatas procedentes de Xinzo da Limia (Ourense), con Indicación Geográfica Protegida, pero que no cumplían la normativa al respecto.

El responsable del establecimiento ha sido objeto de denuncia administrativa, no solo por transgredir la norma de IGP, sino por otras supuestas irregularidades relacionadas con el etiquetado, por no figurar de alta en el censo de obligados tributarios y no tener licencia municipal para la actividad. Las patatas han quedado depositadas en el mismo establecimiento, a disposición de la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia.

La Guardia Civil ha recordado que la IGP es una denominación de calidad regulada por normativa europea, que identifica un producto alimentario que es originario de un lugar determinado, una región o un país, tiene una calidad determinada, una reputación u otra característica que pueda esencialmente ser atribuida a su origen geográfico, y como mínimo una de sus fases de producción, transformación o elaboración se hace en la zona geográfica definida.

La actuación que culminó con la inmovilización de esta partida en Vigo se inició a raíz de una comunicación del Consejo Regulador de la IGP 'Patata de Galicia/Pataca de Galicia'. El Consejo denunció que se anunciaba ilegalmente la venta de patata de Xinzo en ese establecimiento.