Investigan a un hombre por un incendio forestal en A Fonsagrada (Lugo) que calcinó 140 hectáreas

LUGO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un hombre de As Pontes (A Coruña), de 70 años, como supuesto autor de un incendio forestal que ocurrió en agosto en la parroquia de Monteseiro, en A Fonsagrada (Lugo) y que calcinó 140 hectáreas.

Según ha informado el Instituto Armado, durante la investigación, el Equipo Multidisciplinar de investigación de incendios forestales, se constató que el origen del incendio se debió a trabajos de corta y desbroce realizados por maquinaria de jardinería para limpiar parte de una zona forestal.

Las personas investigadas en que va de año como supuestos autores de un delito de incendio forestal, fueron en su mayoría por imprudencias, siendo las causas más habituales el incumplimiento en las condiciones impuestas en la autorización o comunicación en la realización de quemas, imprudencias en trabajos forestales y dolo.

La Guardia Civil insta a tomar medidas preventivas para evitar los incendios forestales, recordando la normativa vigente sobre el uso del fuego y protección forestal.