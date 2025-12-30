Investigan a una vecina de Lugo por un delito de estafa para pedir más ayudas PAC de las que le correspondían

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil imputa en calidad de investigada a una vecina de Lugo, de 66 años de edad, como presunta autora de los delitos de estafa, fraude de subvenciones y de usurpación como consecuencia de solicitar ayudas PAC, formuladas ante el fondo gallego de garantía agraria, adscrito a la Conselleria de Medio Rural de la Xunta de Galicia, en calidad de órgano gestor de este tipo de ayudas en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Tal y como relatan en un comunicado, la investigada procedió durante los últimos cinco años a la inclusión de inmuebles rústicos en régimen de "arrendamiento" sin contar con la autorización de sus titulares y en régimen de "propiedad" sin ser las mismas de su propiedad, con el supuesto propósito de acrecentar la superficie declarada, y así obtener una mayor percepción económica en la subvención recibida.

El importe de las ayudas PAC recibidas en estos años asciende a un total de 17.800 euros. Las diligencias policiales se han remitido al Juzgado de Instrucción y a la Fiscalía de la Audiencia provincial de Lugo.