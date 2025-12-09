Liberan al buitre negro rescatado en el San Froilán y que fue atendido en el centro de recuperación de O Veral

Ejemplar de buitre negro liberado en la zona de Os Ancares. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Xunta libertó, este fin de semana, en la zona de Os Ancares un ejemplar de buitre negro que fue rescatado en San Froilán (Lugo) y trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre (CRFS) de O Veral para su tratamiento y rehabilitación.

Según ha detallado el Ejecutivo gallego en un comunicado, el ejemplar, un juvenil de aproximadamente un año de vida y 4,5 kilos de peso, estaba muy débil cuando fue localizado. Presentaba una baja temperatura corporal y una ligera deshidratación, pero no tenía ni fracturas ni heridas.

Una vez en el centro de recuperación de fauna, el ejemplar "dio rápidamente" muestras de recuperación y a las pocas horas comenzó a alimentarse de forma autónoma.

En el centro de recuperación estuvo el tiempo "estrictamente necesario" para que su vuelta el medio natural se realizase en condiciones de subsistir por si mismo en el medio natural.

La Xunta, para su liberación, tuvo en cuenta tanto las medidas higiénico-sanitarias para evitar la introducción de enfermedades o patógenos en el medio natural como las condiciones ambientales.