Llamamiento a la prudencia y a la colaboración tras una ola de calor que aumentó el riesgo de incendios

Bomberos trabajan en la zona del incendio, a 15 de junio de 2026, en Boborás, Ourense, Galicia (España). La alcaldesa de Boborás ha indicado que los servicios de emergencia le han trasladado que el fuego afecta ya a entre 200 y 240 hectáreas, pero la baja - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha hecho un llamamiento a la prudencia, a la concienciación y a la colaboración tras una ola de calor "muy potente" que ha hecho que la vegetación se seque y por tanto haya más "combustible" en los montes de Galicia, con lo que ello implica de "potencialidad" para que haya incendios forestales.

Con las tormentas de las últimas horas, además, los rayos ocasionan fuegos que, de momento, han quedado extinguidos cuando todavía eran conatos, según ha informado la titular del departamento autonómico.

En cualquier caso, ha descartado medidas excepcionales para afrontar ambas circunstancias (altas temperaturas y precipitaciones que puedan provocar arrastre de tierras), puesto que el dispositivo está "preparado todo el año".

Gómez ha participado, con el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, entre otras autoridades, en el comité integrado de prevención de incendios de Galicia, que aborda los efectivos ante el inicio de la campaña de alto riesgo.

A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que cada vez los incendios sean más agresivos, ha respondido que "hacer predicciones" no es "su labor", y ha reivindicado el refuerzo de efectivos y medios para hacer frente a los fuegos.

La pasada noche, ha indicado, ha sido "intensa" para el servicio de extinción de incendios, debido a la cantidad de rayos "que causan incendios", pero, según ha dicho, ninguno alcanzó una magnitud relevante porque "se apagan" antes.

Por su parte, ha recordado los medios dispuestos por Medio Rural (unos 3.300) y el presupuesto para actuaciones de prevención y extinción en el plan contra incendios de la Xunta, que contempla nuevas brigadas y "mejoras en todos los ámbitos".

Así, ha erigido en referente el servicio gallego que trabaja para apgar los incendios forestales y ha señalado que en los próximos días será una delegación andaluza la que acuda a la comunidad para conocer cómo funciona.

En el llamamiento a "prudencia" y "concienciación", la conselleira ha asegurado que "todos" pueden aportar su "granito de arena" al mantener limpias no solo las fajas secundarias en torno a las viviendas, sino también "el resto de las parcelas".

Asimismo, ha animado a colaborar a la hora de identificar a "incendiarios", ya que siete de cada 10 fuegos, según la Xunta, son provocados por la actuación humana.

MÁS DE 7.000 EFECTIVOS EN TOTAL

Por su parte, el delegado del Gobierno ha cifrado en casi 4.000 los efectivos que pone a disposición el Estado para la campaña de alto riesgo.

Y partiendo de que el "enemigo" es el fuego, ha comprometido "todos los medios" y estar "al lado siempre" de la comunidad autónoma para la prevención, el control y la extinción de los incendios.

Con anterioridad, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, elevó a más de 7.000 los efectivos (contando con los casi 4.000 del Ejecutivo central) para la campaña.

NOVEDADES

En un comunicado de prensa, la Delegación del Gobierno informa de que, como novedad, dos equipos de extinción de Bulgaria se desplazarán a Galicia para "colaborar y recoger información".

También se estrenan este verano vehículos de intervención aérea y terrestre de la UME (unidad militar de emergencias), según indica, y, en paralelo, "se ultiman" los detalles de la 'Operación Centinela Gallego' y se pesentan actualizaciones a nivel normativo con la nueva directriz básica de incendios forestales de Protección Civil.