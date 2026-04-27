Luz verde ambiental a la ampliación de una granja de vacas de leche en Ponteceso (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Xunta ha dado luz verde ambiental a la ampliación de una explotación de ganado vacuno lechero en Ponteceso (A Coruña), según recoge este lunes el Diario Oficial de Galicia (DOG).
En concreto, el proyecto consiste en la ampliación hasta alcanzar una capacidad para 572 plazas, haciendo más grande una de las cortes, construyendo una fosa de purín, cubriendo otra ya existente y demoliendo o reconvirtiendo instalaciones.
El informe de impacto ambiental concluye que no son previsibles efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Por tanto, no se considera necesario someter el proyecto a evaluación ordinaria.
Ganadería Pose e García proyecta las actuaciones sobre una serie de parcelas situadas en el lugar de Santa Cruz, en la parroquia de Cores, perteneciente a Ponteceso.