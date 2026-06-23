Más de 700 viticultores se benefician de ayudas autonómicas para conservación del entorno en la Ribeira Sacra

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visita la Agrupación Forestal de Gestión Conjunta de Moalde, en Silleda - XUNTA

A CORUÑA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha publicado este martes, en el Diario Oficial de Galicia (DOG), la resolución de las ayudas para la conservación del entorno paisajístico y la lucha contra la erosión de los viñedos de la Ribeira Sacra, dotada con algo más de 1,5 millones de euros financiados íntegramente con fondos propios del Gobierno gallego, siendo esta es la segunda vez que se ponen en marcha esta iniciativa.

En total, en esta última convocatoria fueron 728 los viticultores beneficiarios, todos ellos inscritos en los registros del Consello Regulador de la Denominación de Origen Ribeira Sacra.

La cuantía individualizada puede conseguir, como máximo, los 2.000 euros por hectárea para el sistema de cultivo tipo 1, aquel que se realiza en zonas con socalcos de una piedra de manera no mecanizada. Los 1.000 euros por hectárea son para el sistema de cultivo tipo 2, que se lleva a cabo de forma mecanizada.

Para realizar el cálculo del importe se tuvo en cuenta la superficie de viñedo inscrita y, en todo caso, no se conceden aportaciones superiores a los 50.000 euros por persona beneficiaria.

AGRUPACIONES FORESTALES

Por otra parte, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado el papel de las agrupaciones forestales de gestión conjunta como herramientas de gran utilidad para la puesta en valor del monte y la lucha contra el abandono.

Fue en su visita a la Agrupación Forestal de Gestión Conjunta de Moalde, en Silleda, en la que ha estado acompañada por la directora xeral de Planificación y Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro. Esta agrupación de Silleda se constituyó al amparo de las aportaciones convocadas por la Consellería para esta finalidad.

Así, fue beneficiaria de una ayuda de más de 49.000 euros que le permitirá consolidar una iniciativa en la que participan 56 socios y que abarca una superficie total de casi 88 hectáreas.

En esta visita, la conselleira ha recordado que en febrero pasado se publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la última convocatoria de estas subvenciones, dotada con 2,1 millones de euros, que se distribuyen entre las anualidades de 2026 y 2027.