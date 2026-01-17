Más de 80 tractores cortan la N-120 en Ourense, una de las principales vía de acceso a la ciudad

Agricultores y ganaderos cortan la A-52 con tractores y rollos de paja, a 10 de enero de 2026, en Xinzo de Limia, Orense, Galicia (España). El corte, que afecta a los dos carriles de circulación de la autovía durante varios kilómetros, es una protesta de - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 80 tractores y unas 200 personas cortan desde cerca de las 7,00 horas de la mañana la N-120 en Ourense, en la avenida Ribeira Sacra, una de las principales vía de acceso a la ciudad.

"Vamos a estar aquí hasta que nos echen", explica a Europa Press Miguel Gómez, ganadero de Maceda y portavoz de los manifestantes.

Señala que las 6,30 horas encendieron sus tractores que se encontraban en el entorno de la Subdelegación del Gobierno, en donde comenzó su protesta el pasado 29 de diciembre contra el acuerdo entre la UE y Mercosur, para dirigirse hasta esta carretera en zona urbana.

Así, Gómez agradece el "apoyo" de camioneros a los que impidieron el paso a su llegada y tuvieron que dar vuelta. Ya en la zona de la protesta, cercana al centro comercial Ponte Vella, han realizado hogueras.

Afirma que este corte en plena ciudad de Ourense "se hace por incumplimiento de las promesas de los cuerpos policiales", ya que sostiene que abandonaron su corte en la autovía A-52 porque los agentes se comprometieron a que durante la semana podían realizar algún otro corte, cuestión que no pudieron llevar a cabo.

Todo ello en una jornada en la que la Unión Europea y los países de Mercosur firmarán este sábado el acuerdo de libre comercio con el que las dos regiones culminan casi 26 años de negociación y establecen un nuevo marco de relaciones que, con el campo europeo y media docena de países en contra, puede entrar en vigor de manera interina, pero tendrá que superar un tenso proceso de ratificación para su aplicación definitiva.

PROTESTAS EN LUGO

Mientras, continúan también las protestas de ganaderos en Lugo, convocados por Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema. En la pasada noche de viernes realizaron una foliada y convocan una cena reivindicativa para este sábado.

De este modo, habrá tanto ternera como leche de los productores. El domingo harán una "jornada de puertas abiertas" de los tractores para los niños.