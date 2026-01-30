Más de una decena de CCAA exigen al Ministerio una sectorial sobre el lobo y remitir sus informes a Europa

Suscriben en Cantabria un documento en el que reclaman que se les transfieran los fondos de la Estrategia Nacional de Conservación

SANTIAGO DE COMPOSTELA/SANTANDER, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de trece comunidades, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han consensuado este viernes un documento en el que exigen al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que convoque de forma "inmediata" una Conferencia Sectorial de Medio Ambiente monográfica sobre el lobo, así como que cumpla con su obligación de remitir los informes sexenales sobre el estado de la especie a la Comisión Europea.

Responsables de la gestión del lobo en siete comunidades se han reunido esta mañana en Santander para tratar las "actuaciones irregulares" cometidas por el Ministerio en esta materia. En concreto, han acudido los consejeros de Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Madrid, a los que se han sumado trasladando su apoyo al documento Andalucía, Murcia, Valencia, Canarias, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla.

Al encuentro se había invitado a todas las comunidades y también a la ministra del áera, Sara Aagesen, que habría comunicado esta mañana que no acudiría.

El documento acordado consta de tres puntos en los que también se reclama que se transfieran a las comunidades autónomas los fondos establecidos en la Estrategia Nacional de Conservación y Gestión del Lobo y que figuran en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

Además, ante el recurso contencioso-administrativo ya presentado por la Junta de Castilla y León contra la "inactividad" del Ministerio, otras autonomías --entre ellas Cantabria-- han manifestado su intención de personarse. Asimismo, remitirán una denuncia formal ante la Comisión Europea por incumplimiento del Derecho Comunitario por parte del Estado.

"CLARA TENDENCIA FAVORABLE" DE LA POBLACIÓN LOBERA

Como anfitriona del encuentro, la consejera cántabra de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha trasladado a los medios que todos los informes sexenales elaborados por las comunidades indican una "clara tendencia favorable" de la población de lobos en los últimos años, lo que "pone en cuestión" la postura de los ecologistas "respaldada" por el Ministerio.

Al respecto, ha denunciado que éste "ha optado por no enviar" el informe a la Comisión Europea, y a pesar de que es obligatorio "no ha dado ninguna explicación". Así, el último que consta es el del periodo 2013-2018, toda vez que el de 2019-2024 debería haberse remitido antes del 31 de julio.

Por ello, uno de los puntos del documento rubricado este viernes pide que el Gobierno de España "cumpla con sus obligaciones legales con la CE remitiendo de forma urgente el informe sexenal de todas las especies y hábitat informado por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad celebrada el 16 de julio de 2025, de acuerdo con el artículo 17 de la Directiva Habitat".

Y añade que, en cumplimiento de la normativa vigente, lo eleve previamente a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que las comunidades han pedido convocar para tratar todos los "temas pendientes" sobre el lobo.

Otro de los asuntos abordados en la reunión ha sido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo contra las disposiciones de la Ley de Desperdicio Alimentario que permiten las extracciones, respecto al que "la mayoría" de las comunidades ya se han personado como coadyuvantes de las partes demandadas, y Galicia lo hará "en breve".

"Consideramos que esta regulación se encuentra dentro del marco constitucional y dentro de las competencias autonómicas", ha sostenido la consejera cántabra, que ha indicado que, con su personación en el proceso, las autonomías defenderán que la especie siga fuera del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

Y es que ha recalcado que ahora "estamos viviendo las consecuencias" de haber protegido al lobo, pues tras tres años en los que no se ha podido realizar el control poblacional el número de ejemplares que "campa a sus anchas" por las comunidades loberas "está haciendo insostenible su coexistencia con la ganadería extensiva".

"Nadie quiere acabar con el lobo", sino "convivir adecuadamente con él y que nuestros ganaderos puedan desarrollar su actividad", ha sentenciado Susinos, que ha lamentado que la gestión de la especie se está llevando a cabo entre "amenazas continuas", recursos y demandas judiciales de grupos ecologistas.

DATOS "ESPELUZNANTES"

No obstante, tras haber desestimado los tribunales todas las cautelares solicitadas para paralizar las extracciones, hay "optimismo"" respecto a las sentencias que están pendientes --tres en Cantabria--. "Estamos haciendo lo que tenemos que hacer y como lo tenemos que hacer", ha apostillado, con el objetivo de combatir unas cifras "espeluznantes".

En concreto, ha recordado que, según los datos provisionales de 2025, en Cantabria se produjeron 2.956 ataques de lobo, con 3.493 animales muertos --se han multiplicado por tres en los últimos cinco años--. En paralelo, el Gobierno destinó casi 1,5 millones a indemnizaciones, y 1,5 millones más para medidas preventivas y compensatorias.

Junto a Susinos han estado los consejeros Amaia Barredo (País Vasco); Ángeles Vazquez (Galicia); Noemí Manzanos (La Rioja); Juan Carlos Juárez Quiñones (Castilla y León); Rafael García (Madrid); y el director general de Medio Natural de Aragón, Alfonso Calvo.

"GRAN INSEGURIDAD"

En este contexto, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha defendido que el estado del lobo en Galicia es "favorable" y ha reprochado que no se haya enviado todavía a la Comisión Europea el informe sexenal. "Estamos ante una gran inseguridad jurídica", ha lamentado.

Durante su intervención, Vázquez ha afirmado que el TSXG "decidió basándose en la situación del lobo en Portugal -- que considera desfavorable -- suspender algo que es fundamental para poder gestionar el lobo" que es el plan de conservación.

Así, ha enfatizado los "escalofriantes datos" de la Comunidad, con un "incremento de los ataques a animales de un 72%" desde 2021. "Tenemos diez ataques diarios", ha asegurado.

"En el caso de los caballos el incremento de ataques y muertes en el caso de Galicia desde la entrada del lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lespre) es de un 85%. Pasamos de poco más de 300 a más de 570 caballos muertos anualmente", ha puesto de ejemplo.

Con todo, ha destacado que "hay que dar pasos" y "unirse" para recurrir ante la justicia y "llamar una vez más a las puertas de Europa" para decir que el Gobierno de España "está incumpliendo".

"Aquí no hay ideología, aquí hay una situación que tenemos que abordar", ha concluido.