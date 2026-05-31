El matadero móvil de Medio Rural amplía sus servicios a animales de las razas autóctonas oveja y cabra gallega

Archivo - Matadero móvil de la Consellería do Medio Rural. - XUNTA DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Las explotaciones ganaderas que cuentan con animales de las razas autóctonas oveja gallega y cabra gallega inscritas en los correspondientes libros genealógicos podrán, a partir de ahora, sacrificar a sus animales en el matadero móvil de la Consellería do Medio Rural, algo que ya estaba permitido a las de cerdo celta.

De esta manera, después podrán comercializar las carnes obtenidas con el correspondiente logotipo de raza 100 % autóctona. Esto es posible gracias a que el departamento autonómico ha recibido recientemente la autorización por parte de la Asociación de Criadores de Raza Ovella Galega (Asovega) y la Asociación de Gandeiros da Raza Cabra Galega (Capriga) para el uso de los correspondientes logotipos en este dispositivo.

El propósito, según explica la Consellería, es que los productores de estas razas amenazadas puedan sacrificar sus animales en cercanía y "mantener el valor añadido que supone el uso de un sello que asegura el origen y naturaleza de los productos puestos en el mercado".

Esta nueva autorización se suma a la ya obtenida en el año 2024 por parte de la Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta (Asoporcel) para el uso del respectivo sello, que ya permitía a las explotaciones de este animal hacer uso de esto servicio.

Medio Rural destaca este indicativo como un sello oficial "único, diferenciador y reconocible" para productos procedentes de animales de las razas autóctonas, "que ofrece a los consumidores las garantías de origen de los productos que consumen", indica.

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, EN TRÁMITES

Además, con objeto de completar los servicios ofertados a las personas ganaderas a través del matadero móvil, también se está tramitando ante el Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) la solicitud de autorización de certificación de la producción ecológica.

De este modo, las personas titulares de explotaciones ovinas, cabrunas y porcinas registradas en el Craega podrán utilizar, con garantías en la comercialización de sus productos, el matadero.