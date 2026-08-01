Medio Rural destaca la "calidad" del pimiento de Mougán en la XXVIII Festa, celebrada en Guntín (Lugo)

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado la "calidad" del pimiento de Mougán en la XXVIII Festa del producto, celebrada este sábado en Guntín (Lugo).

Tal y como ha trasladado la Xunta en nota de prensa, Gómez ha asistido a la cita gastronómica, en la que puso en valor el producto, amparado por su propia Indicación Xeográfica Protexida (IXP).

Durante el acto, la conselleira ha elogiado la "excelencia" de esta variedad de pimientos, una de las cinco existentes en Galicia protegidas por algún tipo de IXP.

Además, ha recordado que desde su departamento se impulsan este tipo de producciones y, por ello, este año destina más de 10 millones de euros al Plan Saborea Galicia Calidade Diferenciada, dos millones más que en 2025, para "reforzar la promoción de las producciones certificadas e incrementar su posicionamiento en los mercados".