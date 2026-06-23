Medio Rural insiste a los dueños de parcelas que pueden solicitar el servicio de limpieza en franjas secundarias

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en Porto do Son - LUIS POLO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha insistido a los propietarios de parcelas que pueden solicitar el servicio de limpieza en franjas secundarias a un precio "muy competitivo".

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, Gómez ha visitado este martes la parroquia de Xuño, en Porto do Son, donde se están llevando a cabo trabajos de gestión de la biomasa en las franjas secundarias, al amparo del convenio con Seaga.

Allí, la titular de Medio Rural ha señalado que en todo el término municipal hay un total de 188 parcelas contratadas para realizar este tipo de trabajos en las cinco parroquias priorizadas, que suman una superficie total, en franjas de gestión, de 32 hectáreas.

En este sentido, Gómez ha incidido en que estos labores deben ser solicitados por los propietarios de los terrenos, que los pueden contratar por 420 euros por hectárea.

Además, la conselleira ha destacado que, en el marco de este acuerdo, la Consellería do Medio Rural realizó ya actuaciones en algo más de 2.600 parcelas de 70 parroquias priorizadas de todo el territorio.

Igualmente, ha recordado que la limpieza de las franjas secundarias es "responsabilidad de los particulares" y, si estos no cumplen sus obligaciones, deberán asumirlas los municipios de forma subsidiaria. Con el objetivo de prestarles apoyo, la Xunta puso en marcha este convenio con Seaga, dotado con un presupuesto anual de 25 millones de euros.