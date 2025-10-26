Medio Rural pide "tranquilidad" ante la dermatosis nodular, aunque también minimizar los movimientos de ganado

Archivo - Vacas de una ganadería de lácteo en Sabadelle, a 7 de agosto de 2023, en Chantada, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha llamado a la "tranquilidad" y a la "precaución" ante contagios de dermatosis nodular contagiosa (DNC), especialmente localizados en la provincia de Girona (Cataluña), y por lo que en Galicia se suspenderán desde el lunes las ferias y demás eventos que impliquen concentración de ganado.

La responsable autonómica ha visitado este domingo la 5ª edición de la Feira L de Lugo, donde, en atención a los medios, ha pedido a los ganaderos que minimicen en la medida de lo posible los movimientos de ganado, así como la realización de desinfecciones periódicas en las granjas.

Gómez ha insistido en que el foco está "muy localizado" en la provincia de Girona, a donde espera que quede reducido. Además, en esa llamada a la "tranquilidad", ha recordado que es una enfermedad vírica que solo afecta a ganado vacuno y sin posibilidades de contagio a humanos u productos.

Con todo, a partir del lunes se cancelan durante 21 días todas las ferias, certámenes, pujas, mercados y concentración de ganado en Galicia, donde de momento no hay casos notificados. También quedará prohibida la entrada de animales procedentes de explotaciones situadas en zonas declaradas como restringidas a esta enfermedad.

"Todas las precauciones son pocas para evitar que se extienda desde Cataluña al resto de España", ha justificado Maria José Gómez sobre las medidas acordadas, que se publicarán el mismo lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Asimismo, ha asegurado que existe conformidad con las medidas entre tratantes, mataderos y ganaderos, con los que ya ha hablado: "Están preocupados; ellos son los más interesados en que la enfermedad quede reducida a ese lugar donde está".

DERMATOSIS NODULAR

La DNC es una enfermedad vírica de alta difusibilidad que implica importantes perjuicios, tanto en las explotaciones afectadas como en el sector bovino del territorio en el que se notifique su presencia. Esta enfermedad no afecta a las personas, ni por contacto directo con animales infectados ni por el consumo de sus productos, y tampoco a través de los vectores transmisores.

La evolución de la situación epidemiológica de esta enfermedad en países de la Unión Europea próximos tanto territorial como comercialmente con España, así como la detección de esta dolencia en las primeras fechas del mes de octubre en territorio español, en la provincia de Girona, en Cataluña. Allí, ha habido sucesivas notificaciones de nuevos focos, lo que supone un importante aumento del nivel de riesgo de aparición de la DNC en Galicia.

Por ello, con el objetivo de prevenir la entrada en el territorio la Xunta remarca la "necesidad de tomar medidas sanitarias cautelares", para proteger al ganado bovino gallego.