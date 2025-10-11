Medio Rural realiza acolchados de paja frente a la erosión en zonas afectadas por incendios forestales

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural realiza acolchados de paja en zonas afectadas por incendios forestales de este verano para facilitar la restauración de las áreas quemadas y protegerlas de la erosión y evitar ecorrentías.

La previsión de la Xunta, según ha indicado en un comunicado, es actuar en 200 hectáreas de terreno y previamente realizaron un levantamiento topográfico y la localización, dimensionamiento y diseño de parcelas en zonas afectadas y con posibles riesgos hidrológicos y erosivos.

Las actuaciones las realizan con un helicóptero con base en O Barco de Valdeorras y se centran en áreas afectadas de la provincia de Ourense, especialmente en el entorno de Valdeorras, por ser de las más sensibles a la posibilidad de que se registre erosión en el suelo.

Al mismo tiempo, realizan trabajos en pistas dañadas, incluyendo las cunetas y las obras de paso para mejorar la capacidad de evacuación de las aguas.