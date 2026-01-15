Miranda (BNG) ve "una amenaza" para el sector gallego el acuerdo UE-Mercosur y reprocha el "apoyo" del PP

Archivo - La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, durante su intervención en el Parlamento Europeo. - LAURIE DIEFFEMBACQ - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha tachado de "amenaza" el acuerdo UE-Mercosur para el sector ganadero gallego y ha reprochado el "apoyo" del PP tras "rechazar en Bruselas aumentar el amparo de las explotaciones agroganaderas gallegas".

Así, la nacionalista ha apostado por una mayor protección del sector frente a "las amenazas" que representa, en su opinión, este acuerdo, sobre todo, ha añadido, para "las pequeñas explotaciones de carne, apicultura y avicultura".

Según ha trasladado el Bloque en una nota de prensa, la eurodiputada ha señalado que el acuerdo supone "un triple problema" para Galicia. En primer lugar, para los productores, porque "con la entrada de productos del Mercosur hay una competencia desleal". También para los consumidores que "no tienen garantía de los productos que van a consumir" y un problema medioambiental "al no cumplir los mismos estándares que en la UE".

CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA

Por ello, para aumentar la protección de los pequeños productores, ha recordado que el BNG, junto a otros partidos, presentó enmiendas al informe con una cláusula de salvaguardia.

Esta cláusula, ha explicado, defendía que si se producía el aumento de 5% en las importaciones de un producto determinado (en un período de 3 años), o una bajada de más del 5% en el precio de importación del producto, se debería activar automáticamente la medida de salvaguardia.

Sin embargo, Ana Miranda ha señalado que estas medidas fueron rechazas por los populares, "que prefirieron el texto original". "Tenemos que denunciar que el PP en Bruselas rechazó aumentar el amparo de las explotaciones agroganaderas gallegas", ha remarcado la nacionalista.