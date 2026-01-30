MITECO dice que no envía de "momento" el informe del lobo por "rigor científico, prucencia y seguridad jurídica"

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha señalado que no ha enviado "por el momento" el informe sexenal del lobo a la Unión Europea (UE) por "criterios de rigor científico, prudencia institucional y seguridad jurídica". "En su estado actual, no ofrece todavía una base científica solvente", señalan a Europa Press fuentes del organismo.

El Gobierno tenía hasta el 31 de diciembre para presentar los datos de las 'Directivas de la Naturaleza' (la de las Aves, algo que ya hizo; y la Directiva Hábitats, donde está incluido el lobo), según confirmó en declaraciones a Europa Press en ese momento el portavoz de medioambiente de la Comisión Europea, Maciej Berestecki.

Este viernes, la Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción contra España por no haber entregado el informe que exige la Directiva sobre los hábitats, un documento que los Estados miembro deben remitir periódicamente para evaluar el estado de conservación de especies y ecosistemas protegidos.

Sin embargo, desde Transición Ecológica precisan que hay varios factores que alteran "de manera significativa" los datos de distribución y estado de conservación y aconsejan una actualización rigurosa del texto antes de su envío.

Entre otras cuestiones, hacen referencia a la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que se aprobó el pasado abril en un proceso bastante bronco. En ella, el Senado --con mayoría del PP-- introdujo varias disposiciones que en la práctica rebajaban la protección del lobo en España y que, además, exigen la aprobación previa de los informes sexenales por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Tal y como recuerdan desde MITECO, esta serie de disposiciones están ahora mismo siendo analizadas por el Tribunal Constitucional (TC) tras la interposición de un recurso por parte del Defensor del Pueblo. "En este contexto, el Ministerio actúa con prudencia institucional, evitando remitir a Bruselas un informe cuya tramitación podría verse afectada por un futuro pronunciamiento del alto tribunal", especifican desde Transición Ecológica.

Tras la aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario, varias de las autonomías que agrupan buena parte de las poblaciones de lobos existentes hoy en día en España pusieron en marcha planes de gestión de la especie que en un muchos casos fueron llevados a los tribunales por parte de organizaciones ecologistas locales.

En este sentido, Transición Ecológica recuerda que se han producido cambios sustanciales en la situación de estas poblaciones durante los últimos meses, derivados tanto de la eliminación de ejemplares por parte de algunas comunidades autónomas (CCAA) como de las muertes y desplazamientos poblacionales provocados por los grandes incendios forestales.

Al margen de todo ello, desde el Ministerio dirigido por Sara Aagesen recuerdan que la Comisión Europea informó formalmente a los Estados miembros a principios de junio que aceptaría pequeños retrasos en la remisión de los informes sexenales debido a las dificultades técnicas asociadas a la implantación del nuevo sistema de reporte gestionado por la Agencia Europea de Medio Ambiente.

"España solicitó a comienzos de agosto una ampliación del plazo de entrega, que fue expresamente aceptada por la Comisión Europea, y dispone todavía de dos meses para completar el proceso y solventar la situación, incluida la eventual apertura de un expediente", inciden.

Con todo esto, el Ministerio dice haber optado por priorizar la calidad técnica del informe, el respeto al marco legal vigente y la defensa de la posición de España ante la Comisión Europea, frente a un envío apresurado "que podría generar inseguridad jurídica o debilitar la credibilidad de los datos aportados".

13 CCAA PIDEN UNA CONFERENCIA SECTORAL SOBRE EL LOBO

Un total de 13 CCAA, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han consensuado este viernes un documento en el que exigen a Transición Ecológica que convoque de forma "inmediata" una Conferencia Sectorial de Medio Ambiente monográfica sobre el lobo, así como que cumpla con su obligación de remitir los informes sexenales sobre el estado de la especie a la Comisión Europea.

Responsables de la gestión del lobo en siete comunidades se han reunido esta mañana en Santander (Cantabria) para tratar las "actuaciones irregulares" cometidas por el Ministerio en esta materia. En concreto, han acudido los consejeros de Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Madrid, a los que se han sumado trasladando su apoyo al documento Andalucía, Murcia, Valencia, Canarias, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla.

Al encuentro se había invitado a todas las comunidades y también a la ministra del áera, Sara Aagesen, que habría comunicado esta mañana que no acudiría.

El documento acordado consta de tres puntos en los que también se reclama que se transfieran a las comunidades autónomas los fondos establecidos en la Estrategia Nacional de Conservación y Gestión del Lobo y que figuran en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

Además, ante el recurso contencioso-administrativo ya presentado por la Junta de Castilla y León contra la "inactividad" del Ministerio, otras autonomías --entre ellas Cantabria-- han manifestado su intención de personarse. Asimismo, remitirán una denuncia formal ante la Comisión Europea por incumplimiento del Derecho Comunitario por parte del Estado.