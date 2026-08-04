Municipios de la provincia de Lugo carecen de brigadistas municipales aunque garantizan el servicio

Archivo - Efectivos trabajando en las labores de extinción de un incendio forestal - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Municipios de la provincia de Lugo carecen de brigadistas municipales por la falta de jefes titulados para dirigir a los mismos, según ha confirmado a Europa Press Luis Fernández, alcalde de Sober, uno de las localidades en esa situación.

En su caso, es el primer año, precisa, aunque recuerda que hay otros como los de O Saviñao y Pantón afectados. Además, ha añadido, que la situación se registra en más municipios.

La misma la ha vinculado con que no haya jefes para dirigir estos equipos y, en algunos casos, falta de personal, pero también con el hecho de que por parte de la Xunta se hayan aumentado las brigadas forestales dependientes de la misma lo que hace que muchas personas, ha explicado, opten por estas.

Con todo, ha insistido en que "no hay un problema" a la hora de la prestación del servicio por el hecho de existir más brigadas dependientes de la Xunta y también, ha puntualizado, "un aumento de servicios", en alusión a un avión más en esta zona o un dron de vigilancia.

Por otra parte, además de incidir en que se puede atender cualquier incidencia con las brigadas forestales dependientes de la Xunta, ha destacado el hecho de que, al menos en su ayuntamiento, se cuente con cuatro obreros y un ingeniero forestal "para la prevención".

Mientras, ha recordado que las brigadas municipales, en los casos en que están operativas, dependen de los correspondientes distritos foretales. "No hay problema", ha remarcado.