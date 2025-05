Novedades Pladiga 2025: nueva figura de jefe logístico, herramienta para fuegos transfronterizos y más formación

Habrá 7.000 profesionales disponibles en alto riesgo de incendio, 30 medios aéreos y 380 motobombas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes el plan de prevención de incendios (Pladiga) para la campaña de 2025 con novedades como: la creación de la figura de un jefe de logística en grandes incendios, el desarrollo de una herramienta de fuegos trasnfronterizos de Portugal y un aumento de recursos para formación.

Así lo ha destacado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras la reunión del Consello, en donde ha informado de que la nueva figura de jefe de logística actuará en fuegos de una "cierta complejidad" por "volumen o por su evolución", el cual se encargará de facilitar el desplazamiento de medios durante la extinción, velar por el funcionamiento de las comunicaciones y garantir que se dispone del material necesario para las tareas.

Además, habrá un incremento del 20% en la partida destinada a formación y entrenamiento del personal, con 1,8 millones de euros para dos años. Habrá 3.500 acciones formativas, cursos monográficos --sobre cuestiones como nuevas formas de incendios, técnicas de extinción y herramientas-- y acreditación de niveles. A ello se suma una apuesta por la "sensibilización" de la ciudadanía.

También se desarrollará una herramienta que "permita conocer los riesgos" del fuego transfronterizo, en el marco de una colaboración con Portugal, que centrará en las provincias Pontevedra y Ourense.

Por su parte, Rueda cifra en los habituales 7.000 profesionales disponibles entre las diferentes administraciones para el alto riesgo. Habrá una treintena de medio aéreos y 380 motobombas.

El presidente ha valorado como una "buena noticia" la reducción a 26 de las parroquias de alto riesgo de incendios, 14 menos que las 40 de 2024, además de destacar planes preventivos para los seis parques naturales gallegos.

OBJETIVOS

Tal y como recogía Europa Press la pasada semana, el Pladiga se marca el objetivo de que ardan menos de 18.554,5 hectáreas en 2025, la media de lo quemado en la última década --15.106 hectáreas si se quitan los valores extremos de estos 10 años--. Además, se incrementa la red de videovigilancia a 181 cámaras, cuatro más, en 90 localizaciones, con dos sitios nuevos (en As Pontes y Mondariz).

Este plan tiene objetivos como una reducción de los 307 incendios de media en la última década (fuegos de más de 0,5 hectáreas). En línea con años anteriores, los fuegos superiores a 25 hectáreas se deberán mantener por debajo del 2% del total y se prevé que los de una hectárea o menos supongan más del 70%. En lo tocante a las situaciones 2, aquellas en las que el fuego amenaza casas, se quiere bajar de las siete activaciones medias del último lustro --hubo solo una en 2024--.

Las hectáreas quemadas en 2024 fueron 2.644,7 --con mínimo histórico de 755 fuegos--, unas 4.000 hectáreas menos que las 6.749 de 2023, cifra que solo fue menor en 2018 (2.600). Sobresalen en estos diez años lo arrasado en las olas de 2017 (62.096) y 2022 (51.643).

Asimismo, el Pladiga marca objetivos específicos para este año como: una revisión de los planes municipales de prevención de incendios pendientes de aprobación, desarrollar convenios para la constitución de brigadas de prevención en mancomunidades de municipios durante seis meses al año, avanzar en el anteproyecto de la ley pendiente de lucha integral contra incendios y comprar seis máquinas hidrostáticas polivalentes que pueden hacer tanto desbroces como extinción.

El personal laboral fijo discontinuo de prevención de incendios pasa a trabajar ocho meses al año este 2025 y aumentará a nueve meses en 2026.

Mientras, las parroquias de alto riesgo de incendios bajan a 26 este año, lo que supone 14 menos que las 40 de 2024. Por provincias el reparto es el siguiente: encabeza Ourense con 17, seguida de Pontevedra (5) y A Coruña (4). No hay ninguna en Lugo al salir la que había en Folgoso.

Las parroquias de alto riesgo de incendio (PAAI) son aquellas que acumulan una media anual de siete fuegos o más en el último lustro, así como las que hayan sufrido dos incendios o más superiores a las 200 hectáreas en los últimos 10 años.

En concreto, hay 16 parroquias que salen del listado en 2025: Ribasieira, en el municipio de Porto do Son; Meiraos, en Folgoso do Courel; Castro de Escuadro, en Maceda; Padrenda, en municipio homónimo; Casaio, en Carballeda de Valdeorras; Queixa, en Chandrexa de Queixa; Cernado, en Manzaneda; A Xironda, en Cualedro; Camba, en Laza; Chaguazoso, en A Mezquita; Bousés, en Oímbra; Grixoa, en Viana do Bolo; Sabuguido, en Vilariño de Conso; Vilamaior da Boullosa, en Baltar; Saiar, en Caldas de Reis; así como Poio, en ayuntamiento homónimo.

En cambio, entran en esta lista las parroquias: Requeixo, en Chandrexa de Queixa, y Pontellas, en O Porriño.

Paralelamente, la Consellería de Medio Rural tiene previsto llevar a cabo durante 2025 un total de 250 quemas preventivas en una superficie de 1.437 hectáreas, mayor cifra histórica desde la puesta en marcha de esta medida para evitar incendios forestales.