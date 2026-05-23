Piden entre 4 y 6 años para tres acusados, incluido un brigadista, por varios fuegos en la provincia de Ourense

Archivo - Tres detenidos por varios fuegos en la provincia de Ourense, entre ellos un brigadista de 19 años - GUARDIA CIVIL - Archivo

OURENSE, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía pide entre cuatro y seis años de prisión para tres detenidos, incluido un brigadista, por varios fuegos en la provincia de Ourense entre 2021 y 2022.

La Audiencia Provincia de Ourense acoge este jueves, 28 de mayo, la audiencia preliminar de este juicio que procede del Tribunal de Instancia de A Pobra de Trives.

En concreto, dos de los acusados están acusados por media docena de fuegos, por lo cual se pide seis años de prisión para cada uno por delito continuado de incendio forestal. Mientras, el tercer acusado, un miembro de la brigada de Trives (Ourense) que tenía 19 años en el momento de los hechos, está acusado de un fuego, para quien la petición es de cuatro años de cárcel.

Además, para los dos primeros se requiere una indemnización de forma solidaria por más de 49.000 euros a la Xunta por la extinción --y una multa de más de 4.000 euros para cada uno--. Y para el brigadista se reclaman 5.000 euros a pagar en concepto de responsabilidad civil al Gobierno gallego --y una multa de 3.600 euros--.

Según el fiscal, los individuos provocaron, "de mutuo acuerdo" y utilizando para ello un coche Ford Focus, estos incendios forestales.

MEDIA DOCENA DE FUEGOS

Aunque en 2022 cuando se detuvo a estas tres personas, que ingresaron en prisión sin fianza, la investigación apuntaba a su relación con el incendio en Ribas de Sil (Lugo) ocurrido en verano de 2021, donde resultaron calcinadas 1.500 hectáreas, el escrito de acusación deja fuera de los hechos imputados ese incendio.

De tal forma, dos de los imputados están acusados de media docena de incendios: uno en Manzaneda, registrado el 18 de agosto de 2021, el cual quemó 0,08 hectáreas y supuso 3.604 euros de gastos de extinción para la Xunta; otro en San Xoán de Río, el 23 de agosto de 2021 --quemó 0,09 hectáreas y costó 3.012 euros--; el tercer fuego en el municipio de Chandrexa de Queixa, lugar de Santa María de Rabal, el 25 de agosto de 2021 --1,23 hectáreas y coste de 3.590 euros--; en Chandrexa de Queixa también el 25 de agosto de 2021, lugar de Santa Cruz, quemó 1,98 hectáreas y costó 6.899 euros; el quinto incendio tuvo lugar el 28 de agosto de 2022 en el municipio de Trives, en San Xoán de Barrio, con 12,3 hectáreas y 27.007 euros de gasto; y el sexto fuego lo provocaron supuestamente el 31 de agosto de 2022 en Trives, lugar de A Somoza, con 0,53 hectáreas de afectación y coste de 5.004 euros.

En el último de los fuegos en Trives, lugar de A Somoza, es en el que actuó el brigadista, según la acusación, en colaboración con los otros dos acusados.

Los tres acusados ingresaron en prisión provisional el 7 de septiembre de 2022. El brigadista fue excarcelado el 28 de marzo de 2023 y los dos detenidos hicieron lo propio el 30 de junio de 2023.

PROVOCADOS CON PELIGRO "EXTREMO"

Todos los fuegos "se produjeron en condiciones claramente favorables a la propagación", con un Índice de Riesgo Diario de Incendio (IRIDI) de "peligro extremo" y afectaron a zonas de Red Natura. No obstante, "los daños ambientales ocasionados por los fuegos son de escasa relevancia".

Los fuegos afectaron a múltiples fincas de particulares que renunciaron al ejercicio de las acciones civiles y penales que les podían corresponder.