Planas destaca el liderazgo y la innovación de las mujeres como motor de transformación del medio rural

María del Carmen Sánchez, de Galuriña, en Esteiro, recibe el segundo premio en la categoría de Excelencia a la Innovación en la Actividad Pesquera o Acuícola

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado que el liderazgo y la innovación de las mujeres rurales son un motor esencial para la transformación del medio rural español.

Planas ha presidido este miércoles el acto de entrega de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, en un evento que celebra la excelencia, el talento y la contribución femenina a la modernización del sector primario.

La Delegación del Gobierno en Galicia ha trasladado que en la categoría de Excelencia a la Innovación en la Actividad Pesquera o Acuícola el segundo premio ha sido para María del Carmen Sánchez, de Galuriña, en Esteiro, por sus productos de panadería enriquecidos con macerados de algas propias.

Durante su intervención, el titular de Agricultura ha recordado que el mundo rural ocupa el 84% del territorio español y acoge el 16% de la población, y ha remarcado que "las mujeres son fundamentales en la producción de alimentos y en la vitalidad de pueblos y zonas costeras".

A su vez, el ministro ha valorado el papel de las mujeres en el sector pesquero, donde "una nueva generación de mujeres cualificadas está accediendo al sector, lo que impulsa su renovación y sostenibilidad".

Planas ha destacado también las medidas implementadas por el Gobierno para reforzar la igualdad de género en el sector agrario y pesquero.

Entre ellas, sobresalen la inclusión de la perspectiva de género en la Política Agraria Común (PAC), con iniciativas como el incremento del 15% del pago complementario a jóvenes agricultores y la inclusión de la igualdad en 39 de las 45 intervenciones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

PREMIO HONORÍFICO A LAS MUJERES COOPERATIVISTAS

Asimismo, el ministro ha mencionado la titularidad compartida de explotaciones agrarias, con 1.515 explotaciones registradas. "Con la titularidad compartida se reconoce jurídicamente una realidad social: la igualdad y el compartir un trabajo tan importante como es la producción de alimentos", ha asegurado Planas.

El ministro de Agricultura también se ha referido al anteproyecto de Ley de Agricultura Familiar, que modernizará explotaciones, fomentará la incorporación de jóvenes y reforzará la igualdad de oportunidades.

Planas ha recalcado que estos premios reconocen no solo proyectos, sino personas y su ejemplo para la sociedad. "Los galardones reflejan la diversidad, innovación y vitalidad del sector primario español, con iniciativas que apuestan por la sostenibilidad, la economía circular y la valorización de productos locales", ha señalado el titular del departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El ministro ha dedicado una mención especial al premio honorífico a las mujeres cooperativistas del sector agroalimentario, entregado por él mismo, en el marco del Año Internacional del Cooperativismo.

En esa línea, Luis Planas ha aseverado que "la cooperativa es una empresa social que crea valor y responde a los nuevos problemas de la sociedad y el papel de las mujeres es determinante".

"Lo mejor está por venir, con tesón, con trabajo, con rumbo. Este rumbo por la igualdad y por el progreso de la sociedad española nada ni nadie lo va a detener", ha concluido Planas.