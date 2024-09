Porto do Son vive de madrugada "horas difíciles" por un incendio cerca de viviendas que quema 15 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio iniciado en la noche del pasado lunes en Porto do Son (A Coruña) provocó "horas difíciles" durante la madrugada de este martes por su proximidad a viviendas en la parroquia de Caamaño. El fuego, que ya está controlado, ha quemado 15 hectáreas.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, explica que entre las 11,00 horas de la noche del lunes y la 1,00 de la madrugada del martes se vivieron "horas difíciles" en Caamaño porque "hacía mucho viento y se estaba acercando mucho el fuego a las viviendas", donde está la casa de cultura. Aunque hubo que desalojar a nadie, sí que "se tuvo que avisar a los vecinos para que estuvieran atentos".

De hecho, llegaron a arder tres coches de un taller que "tenía para desguace" en una explanada, relata Luis Oujo.

"Después empezaron a llegar los bomberos de Ribeira, los bomberos de Boiro y las bombas de Medio Rural y fuimos capaces de controlarlo", explica este regidor que se desplazó hasta el lugar.

En cuanto a las causas del fuego, el alcalde afirma que "todo apunta a que fue provocado" al iniciarse de noche cuando no había medios aéreos, en un día con mucho calor y con fuerte viento. "No sé con seguridad, pero todo implica que sean provocados", ya que "aquí siempre pasa lo mismo". "Me decía algún brigadista que descubrió que había dos o tres focos", aunque "no eran grandes focos".

Por su parte, fuentes de la Consellería do Medio Rural indican a Europa Press que el fuego se inició a las 22,29 horas de lunes y está controlado desde las 4,29 horas de la madrugada este martes. Se movilizaron 21 brigadas, 10 agentes, 14 motobombas y dos palas.