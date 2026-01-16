El PP de Lugo apela a la unidad política para una "defensa férrea" del sector primario de la provincia

LUGO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del Grupo Provincial Popular defenderán en el próximo pleno de la Diputación de Lugo una iniciativa para que "todos los grupos de la mano" realicen una "defensa férrea del sector primario" de la provincia y de sus intereses.

El portavoz popular Antonio Ameijide, que ha explicado que el acuerdo también se buscará en el Ayuntamiento de Lugo, ha criticado que la nueva presidenta de la Diputación, Carmela López, anunciase "medida de apoyo" pero "sin aclarar cuáles".

Así lo ha trasladado en un comunicado remitido a los medios, en el que ha dicho que el pasado lunes el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, afirmaba que "el acuerdo con Mercosur era muy positivo para los gallegos, pero ahora la nueva presidenta de la Diputación parece enmendar sus palabras".

Ante esta situación, el portavoz popular ha insistido en que "en este asunto" deben ir "todos de la mano y mirar más allá de las ideologías". "Tenemos que mirar por el bien de nuestros vecinos y vecinas y defender sus intereses, porque las condiciones de las que se habla son inasumibles para el sector", ha indicado.

El PP ha señalado que el acuerdo que defenderá contempla exigir al Gobierno de España que proteja al sector primario, defienda las cláusulas de salvaguarda en el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur ante posibles amenazas y garantice e intensifique los controles de frontera con el objetivo de que los productos agroalimentarios cumplan los mismos estándares de calidad, sanidad y bienestar animal que los exigidos en la Unión Europea.

También defiende instar a la Xunta a reclamar ante el Gobierno estas peticiones y a seguir intensificando las medidas de apoyo al sector primario, especialmente en el ámbito de la sanidad animal, la prevención de enfermedades, las compensaciones por pérdidas y el control de la fauna salvaje que afecta a las explotaciones.

Antonio Ameijide ha explicado que "también en necesario hacer un frente común para reclamar una nueva Política Agraria Común con fondos suficientes diferenciados, que permita asegurar las ayudas directas a ganaderos y agricultores para promover el relevo generacional y, al mismo tiempo, asegurar un adecuado desarrollo rural".

Para el portavoz popular "es fundamental" alcanzar un acuerdo ya que ante la próxima firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que está generado reivindicaciones y manifestaciones de ganaderos y agricultores en toda España, también en Galicia. "Tenemos que ser consecuentes y defender los intereses de nuestro sector primario", ha dicho.