El PPdeG defiende el plan antiincendios de la Xunta y pide al Gobierno cubrir "todas las plazas" de Policía Autonómica

El BNG critica la "dejadez" de la Consellería do Medio Rural con los fuegos forestales y el PSdeG exige que "dejen la propaganda"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PPdeG en el Parlamento de Galicia Paula Prado ha defendido este lunes la gestión de la Xunta en la lucha contra los incendios forestales ante las críticas de la oposición y ha aprovechado para reclamar al Gobierno de España la cobertura "de todas las plazas" de la Policía Autonómica.

En una rueda de prensa tras la reunión semanal del Grupo Popular, Prado ha rechazado los reproches de BNG y PSdeG cuando la Comunidad gallega está "muy avanzada en la lucha contra el fuego" porque "cada año se invierten más medios", estos "son más modernos" y "cada vez se está viendo cómo hay menos hectáreas quemadas".

"Si efectivamente puede haber algunos medios que puedan ser más antiguos, mientras sean útiles y pueden afrontar situaciones de fuego, ¿por qué se va a prescindir de ellos? Lo importante es seguir actualizando los que hay", ha subrayado.

Dicho esto, ha aprovechado para pedir al Gobierno central que cubra "todas las plazas" de la Policía adscrita, que "a día de hoy" son unos 375 cuando la dotación completa está fijada en 500.

"Y también son muy necesarios los recursos profesionales para hacer frente al fuego", ha apostillado la viceportavoz parlamentaria del PPdeG.

EL BNG CRITICA LA "DEJADEZ" DE LA XUNTA

En concreto, las críticas de nacionalistas y socialistas se han producido un día después de que el conselleiro do Medio Rural, José González, cuestionase durante una entrevista en la Cadena Ser que "siempre se buscan las fotos de los equipos más antiguos y no se ponen encima de la mesa las fotos de los nuevos".

"Lo grave es que existan esas fotos, no que se muestren", ha manifestado, al ser preguntado al respecto, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien ha insistido en que lo que hay es una "dejadez" en todo lo que tiene que ver con la política forestal y la lucha contra el fuego.

La líder nacionalista ha censurado que "no se dote de los medios y recursos suficientes" la lucha contra los incendios. "Los fuegos se apagan en invierno, no en verano", ha aseverado la también diputada en el Parlamento gallego, quien ha visto en José González un "conselleiro repetitivo" con respecto a sus antecesores y que "no asume" que los incendios es "uno de los primeros problemas ambientales de Galicia".

PSDEG: UN CONSELLEIRO "DESASTRE"

Asimismo, también preguntado por estas declaraciones de González, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha recordado que "hasta alcaldes del Partido Popular piden la dimisión de este conselleiro" que "es un desastre".

"El PP abandonó el medio rural y en las pronvincias de Ourense y de Lugo hay un profundo rechazado incluso en la derecha al abandono del medio rural que hace el Gobierno de Feijóo y que se personaliza en este conselleiro", ha señalado.

En este sentido, ha emplazado al Ejecutivo autonómico a "ponerse a trabajar" y a "dejar la propaganda" para dar atención a los problemas del rural y también para atender a los sectores que trabajan contra el fuego dándole medios y condiciones adecuadas".

El jefe de filas de los socialistas gallegos ha inicido en que las políticas para el medio rural por parte de los gobiernos de Feijóo se caracterizaron por ser "ausentes". "Feijóo debería replantearese todas las políticas que hace, porque hay una Galicia que pierde población, que pierde medios y que está siendo abandonada por la Xunta", ha apuntado.