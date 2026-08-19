El PPdeG insta al Gobierno a remitir a Bruselas el informe aprobado por autonomías sobre la gestión del lobo

La diputada del PP en el Congreso Rosa Quintana y la senadora Carmen Leyte visitan una explotación ganadera - PPDEG

OURENSE 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha instado al Gobierno central a remitir a Bruselas el informe aprobado por comunidades autónomas sobre la gestión del lobo y a "dejar de bloquear" la misma.

La diputada en el Congreso Rosa Quintana y la senadora Carmen Leyte han denunciado que los ganaderos "siguen soportando las consecuencias de los ataques mientras el Ministerio de Transición Ecológica atrasa una decisión apoyada por datos técnicos".

En concreto, aseguran que su demanda pasa por una gestión "basada en criterios científicos" que permita "compatibilizar la conservación del lobo con la supervivencia de la ganadería extensiva".

Estas reivindicaciones las han hecho durante la visita que han realizado a una explotación ganadera situada en la localidad de Recarei en Bande (Ourense) en la que la propietaria sufrió, expusieron, la pérdida de animales por ataque del lobo.