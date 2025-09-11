El PPdeG reivindica "la rapidez y eficacia" de las ayudas del Gobierno gallego para los afectados por los fuegos

OURENSE 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha destacado la respuesta "extraordinaria" y "eficaz" que, a su juicio, el Gobierno gallego ofrece tras la ola de incendios de este verano a través de unas ayudas "completas" y "rápidas" que están a disposición de los afectados y que fueron concebidas "desde la ilusión de pensar en un futuro más próspero".

Esta mañana la secretaria general de la formación, Paula Prado, visitó precisamente uno de los ayuntamientos más afectados por esos fuegos, Vilariño de Conso, acompañada por la secretaria provincial del PP de Ourense, Sandra Quintas, la alcaldesa, Melisa Macía, y otros alcaldes y portavoces en la comarca.

Una visita en la que, según han informado los populares, pudo comprobar en primera persona cómo está siendo el proceso de recuperación.

"Después de pisar el terreno y estar a un lado de todas las personas que en ese momento extraordinario necesitaban una respuesta también extraordinaria, el presidente Rueda puso a su disposición un abanico de ayudas completas, rápidas y cuya eficacia ya se está comprobando estos días", ha apuntado, antes de enfatizar que, una semana después de que se abriese el plazo, la Xunta ya está pagando con un anticipo del 100% las primeras dos ayudas para reconstruir casas.

Unas ayudas que, tal y como ha recordado, están "exentas de tributación" y para cuya solicitud y posterior tramitación se optó por la simplificación burocrática y por la puesta a disposición de los interesados de 16 oficinas de atención ciudadana (11 de ellas en los ayuntamientos ourensanos de Verín, A Gudiña, Xinzo de Limia, Maceda, O Barco de Valdeorras, Viana do Bolo, A Rúa, Pobra de Trives, Ribadavia, Chandrexa de Queixa y Vilamartín de Valdeorras).

Paula Prado ha lamentado que, frente a esta respuesta por parte del Gobierno gallego, los partidos de la oposición "siguen instalados en el 'no', en la manifestación, en el alboroto y totalmente alejados de la realidad y de las necesidades de los vecinos de los ayuntamientos afectados por los incendios".