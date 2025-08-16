El PSdeG de Ourense demanda políticas de prevención y gestión forestal frente a los incendios

Un helicóptero de extinción recoge agua en el embalse de Chandrexa de Queixa para trabajar en los incendios del Macizo Central - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas de Ourense han trasladado su "preocupación" por la ola de incendios y también su solidaridad con todas las personas afectadas ante lo que califica como una "catástrofe sin precedentes". Además, demanda políticas de prevención y gestión forestal.

Lo hace en un comunicado en el que traslada su "apoyo incondicional" a los vecinos y vecinas afectadas y también a los equipos de extinción que trabajan "incansablemente en condiciones extremas", así como a los brigadistas heridos.

Mientras, afirma que no se puede obviar "que esta tragedia pone de manifiesto la insuficiencia de políticas de prevención y gestión forestal". "El abandono del rural, la falta de un modelo forestal sostenible y la carencia de recursos adecuados para la prevención de incendios son factores que contribuyeron a que el fuego avance sin control".

"Esta situación no solo es consecuencia de las condiciones climáticas sino también de años de desatención a nuestro entorno natural y las necesidades de nuestros pueblos", sentencian para reclamar, además, una investigación "rigurosa".