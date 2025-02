Publicadas las bases de las ayudas al impulso de silvicultura de coníferas, actuaciones en frondosas y castañales

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes la orden de la Consellería de Medio Rural por la que se establecen las bases de las ayudas para el impulso de la silvicultura de coníferas, para actuaciones ambientales en frondosas y rehabilitación de sotos de castaños.

Estas ayudas, cofinanciadas con fondos europeos, cuentan con un presupuesto bianualizado de 15 millones de euros, y se dividen en varias líneas. Así, se otorgan ayudas para actuaciones de silvicultura en coníferas (pinos), para facilitar tratamientos de cara al crecimiento de la masa y la obtención de madera de calidad.

Dentro de esta línea podrán subvencionarse la roza de penetración, la formulación del informe técnico sobre rareas, u operaciones de conrtol del aprovechamiento, triturado o extracción de los restos de los tratamientos, entre otras actuaciones.

La segunda intervención se centra en inversiones no productivas en actuaciones silvícolas con objetivos ambientales, incluida una línea relativa a la silvicultura no productiva de especies frondosas. Así, se incentivarán las actuaciones de ayuda a la regeneración natural de frondosas caducifolias, y de aplicación de una silvicultura que favorezca la recuperación de las masas existentes, para obtener un monte ordenado que produzca madera de mejor calidad, en compatibilidad con la obtención de otros productos forestales no madereros.

En ese sentido, serán subvencionables las actuaciones necesarias para la gestión forestal activa de las masas de frondosas: roza, formación de guía, selección de brotes, extracciones, etc. Podrán ser beneficiarios las personas titulares de los terrenos.

También hay una tercera línea, destinada a subvencionar los tratamientos silvícolas para la rehabilitación de sotos de castaño y la renovación de sus copas.

Esta iniciativa está alineada con la primera revisión del Plan Forestal de Galicia 2021-2040, y las interveciones susceptibles de ayudas favorecen el crecimiento de la masa y la obtención de madera de alta calidad.