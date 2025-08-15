Reabierta la circulación en la N-525 mientras se mantienen cortes en la A-52

OURENSE 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la N-525 se ha reabierto tras registrar cortes en las últimas horas, mientras que sigue cortada en parte la A-52, entre los kilómetros 114 (A Mezquita) y 129 (A Gudiña), en ambos sentidos, según informa el 112. Por lo de ahora, sigue interrumpida la circulación ferroviaria.

Esto después de que la Guardia Civil informase en las últimas horas de cortes en diferentes carreteras de la provincia por incendios.

En concreto, la N-120 cortada desde las 15.40 en el 471, en su paso por Quiroga. También la Ou533 entre el km 0 y el 6 desde las 14.15. Además se cortó la N-525 desde las 15.50 entre los kilómetros 177 y 178 y el enlace de la OU-1018.

De hecho, por redes sociales, la DGT informó que se cortó por incendio la A-52, entre los puntos kilométricos 111 al 127 en ambos sentidos y en Zamora (Lubián) en el punto kilométrico 103 sentido creciente para poco después precisar que se ampliaba el corte en la A-52 hasta el kilómetro 143 en ambos sentidos.