Restablecida la circulación en las autovías AG-53 y A-52 y la carretera N-525 tras los cortes por incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la autovía A-52, que estuvo cortada entre A Mezquita y Cualedro (Ourense), así como en la autovía AG-53 (que une Santiago con Ourense) y la carretera N-525, que estuvieron cortadas en Dozón (Pontevedra), se ha restablecido tras su afectación por la ola de incendios.

De ello informa el 112 Galicia en la mañana de este miércoles. La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra indica que la AG-53 se reabrió a las 23,00 horas del martes y la N-525, a las 23,50 horas. No obstante, permanece el nivel 2 de emergencia en Dozón (Pontevedra) que se tuvo que activar por la amenaza para casas en Castro.

La A-52 se tuvo que cortar en los puntos kilométricos 114 (A Mezquita, dirección Vigo); en el 120 (Cualedro, dirección Benavente; y 174 (Cualedro, dirección Benavente), pero ya ha reabierto al completo.