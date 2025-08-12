Rueda, acompañado de los conselleiros de Medio Rural y Ourense, se desplaza a Ourense por los incendios

Una persona colabora en la extinción del incendio, a 12 de agosto de 2025, en Seixalbo, Ourense. - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y de la responsable autonómica de Medio Rural, María José Gómez, se dirige a Ourense, después de que a lo largo de esta jornada, afectada por numerosos incendios forestales, se declarase la 'situación 2' de alerta en toda la provincia.

Fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que los tres dirigentes autonómicos se dirige al centro de coordinación operativa del Campus de As Lagoas.

En esta misma jornada, María José Gómez reconocía que la "situación es preocupante" en Galicia por una ola de fuegos, con "alrededor de 40 o 50 al día", que achaca a "una altísima actividad incendiaria".

En declaraciones este martes en Cambados (Pontevedra), donde visitó una cooperativa, la conselleira do Medio Rural señaló que Galicia vive una situación que también "es preocupante en todo el país".

En Ourense es especialmente dura, debido a varios incendios activos como los de los municipios de Chandrexa de Queixa (más de 3.000 hectáreas) y Maceda (500 hectáreas).