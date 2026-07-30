Rueda agradece la "coordinación" entre comunidades y Gobierno en los incendios: "Espero que se dé siempre"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha agradecido la coordinación entre las comunidades afectadas por los incendios forestales en las últimas semanas y el Gobierno central y ha deseado que "se dé siempre".

En declaraciones a los medios en Santiago, donde ha recibido a los agentes forestales que participaron en el operativo de extinción de los incendios de Ávila y León, el titular del Ejecutivo autonómico ha señalado que este miércoles habló con su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que le trasladó "que ha habido buena coordinación".

"Es de agradecer", ha aseverado Rueda, que ha subrayado que la ciudadanía "lo que espera cuando se ve en estas situaciones es que los medios actúen coordinadamente" sin preguntar "de quien son los medios".

"Si se consigue, perfecto; eso es lo que hay que hacer. A veces cuando ves a gente que se sale del guión y vuelve a intentar crispar, no tiene sentido", ha manifestado.

En este contexto, Alfonso Rueda ha indicado que "ojalá" en Galicia no sea necesario este año, pero ha deseado que "la misma coordinación" de los incendios de las últimas semanas en el Estado "se dé siempre".

Cuestionado sobre si el dispositivo gallego está preparado este verano, el presidente de la Xunta ha defendido que ya el pasado año estaba "bien planificado y dimensionado".

Para esta temporada, Rueda ha recordado que se ha incorporado una aplicación para que los ciudadanos colaboren, hay instaladas 240 cámaras en las cuatro provincias para vigilar el monte y detectar cualquier actividad incendiaria, así como un sistema para que las brigadas sean "más operativas".

AYUDAS AFECTADOS 2025

Por otro lado, preguntado por las críticas de algunos vecinos de las zonas afectadas por los fuegos el verano pasado por la falta de ayudas, Rueda ha asegurado que las ayudas relacionadas con viviendas de la Xunta "llegaron", excepto, ha añadido, "en las que haya que cumplir algún trámite".

En todo caso, ha defendido que el Gobierno gallego, "allí especialmente", ha intentado hacer "un buen trabajo" y ha comprometido que "si hay algo que completar, se completará". "De todas maneras, la imagen que algunos quieren transmitir de que nada se hizo y todo sigue igual, no es cierto. Creo que los primeros que lo saben es la gente que vive allí", ha zanjado.

80 EFECTIVOS EN ÁVILA Y LEÓN

Además, en su intervención ante los medios, Rueda ha agradecido el trabajo de las 80 personas que formaron parte del dispositivo que acudió a los incendios de Ávila y León.

En este sentido, el presidente la Xunta ha reconocido que ayudar a otros territorios "es fundamental" y, además, con estos desplazamientos se pueden testar "las maneras de trabajar".

A partir del martes, ha avanzado, Galicia recupera todos sus efectivos para trabajar en la Comunidad. Tal y como ha relatado Rueda, este mes de agosto "no hay que bajar la guardia" y el personal autonómico permanece "muy atento y alerta, con todos los medios desplegados".

"Seguimos trabajando y ojalá que el mes de agosto no nos traiga las inquietudes del año pasado. Nuestra obligación es estar preparados, alerta y dispuestos para trabajar aquí y echar una mano cuando se nos demanda", ha resumido.