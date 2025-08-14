Rueda y la conselleira do Medio Rural visitan la zona de Verín, más afectada por las llamas en las últimas horas

Rueda, con Feijóo, en la zona de incendios de Ourense. - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitarán la sede del distrito forestal XIV (Verín-Viana), una zona que en las últimas horas se ha visto especialmente afectada por los incendios.

Rueda ya estuvo en la pasada jornada en la zona de Chandexa de Queixa, donde las llamas han devorado ya miles de hectáreas, acompañado del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Posteriormente, por la noche se hizo eco en sus redes sociales de que estaba comprobando "sobre el terreno" que era una noche "complicada" en varios municipios ourensanos.

El propio presidente hacía alusión al desalojo de decenas de vecinos en cuatro parroquias de Monterrei. Y es que en la comarca de Verín ha habido evacuaciones y confinamientos, además de arder varias viviendas y alpendres, entre otros efectos de las llamas.

El Ayuntamiento emitía este jueves un comunicado en el que notificaba la suspensión de actividades culturais y deportivas en el municipio por la ola de incendios.

Entre otras, se han suspendido todas las actividades en el pabellón Municipal de Deportes, al ser habilitado como punto de recepción de personas desalojadas por los incendios. También las previstas en el complexo deportivo da Granxa, ya que funciona como base operativa temporal de la UME.

El Ayuntamiento da las gracias a todos los implicados en las tareas de extinción, así como a los vecinos que colaboran, al tiempo que hacen un llamamiento a la ciudadanía para que "extremen las precauciones", y sigan las indicaciones del 112 y de las autoridades pertinentes.