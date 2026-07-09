Rueda destaca el enoturismo como "motor económico" y uno de los "máximos exponentes" de la 'Galicia Calidade'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este jueves el papel del enoturismo como una herramienta "clave" para potenciar un modelo turístico "de calidad, respetuoso con el entorno y que aporta un valor añadido real a todo el territorio".

Así lo ha asegurado durante la inauguración de la bodega-restaurante Father 1943 e Paisana, donde ha estado acompañado por la conselleira del Medio Rural, María José Gómez.

La iniciativa, tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, es impulsada por los hermanos Asunción y Ernesto Rodríguez Zarraquiños en la parroquia verinense de Vilamaior, por lo que se convierte en la trigésima bodega de la Denominación de Origen Monterrei.

En este sentido, Rueda ha puesto en valor el esfuerzo de los promotores por revitalizar el territorio a través de iniciativas que unen "la tradición patrimonial con la vanguardia tecnológica", al tiempo que ha subrayado que este tipo de proyectos "representan el máximo exponente de la 'Galicia Calidade' a nivel global".

Asimismo, el presidente de la Xunta ha recordado los datos de la DO Monterrei, que ha alcanzado en la vendimia del año pasado su récord histórico con más de 8 millones de kilos de uva recogidos y un valor económico que supera los 25 millones de euros.