Planas avanza que las ayudas por los incendios irán al Consejo de Ministros en octubre tras la consulta pública

OURENSE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que este jueves sale a consulta pública el proyecto de decreto para ayudas a ganaderos y agricultores afectados por los incendios y que se llevará al Consejo de Ministros durante el mes de octubre.

Así lo ha trasladado en su visita a la Bodega Alan de Val, en O Barco de Valdeorras (Ourense), donde ha estado acompañado por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez; el portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Besteiro; o el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos. Todo ello tras llegar desde Tremor de Arriba, León, en donde ha visitado, también, explotaciones ganaderas afectadas por los incendios.

En su visita a Galicia, Planas ha recalcado que se complementará "todo el abono" de la prima de seguro agrario "en una ayuda hasta el máximo legal posible", el 70%, como complemento a las ayudas de la Xunta. Asimismo, ha incidido en la necesidad de "animar a la suscripción" al seguro agrario como un "gran instrumento" para "defenderse en situaciones extraordinarias".

A renglón seguido, el ministro de agricultura ha destacado una segunda línea de ayudas basada en un abono directo de un 20% de los ingresos declarados, "ya sea en IRPF" o "en Impuesto de Sociedades por Personas Físicas" o "Personas Jurídicas".

Un 20% de subvención que, ha añadido, "será un mínimo de 1500 euros" y "un máximo de 10.000 euros", en explotaciones agrarias y ganaderas de los municipios que "hayan sufrido grandes incendios durante este verano" y que "figuran en el acuerdo" aprobado en Consejo de Ministros el pasado 26 de agosto.

Asimismo, aquellos que "tengan suscrito una póliza de seguro agrario", "tendrán un mínimo de 6.000 euros". Todas ellas, ayudas que "no hará falta solicitar", según ha ratificado Planas, que ha añadido que "entre noviembre y diciembre" se identificará y publicará "la lista de resoluciones" para que "si hay alguna reclamación o aclaración, se pueda hacer", y ha recalcado que se abonarán "antes del final de año".

Planas ha añadido que todas las ayudas surgen "como complemento" de las presentadas por la Xunta de Galicia y ha trasladado, además, que el Ministerio no quiere "entrar en ningún tipo de competencia política" porque "lo importante son los agricultores y ganaderos".

"CONFIANZA EN EL PRESENTE Y EN EL FUTURO"

Planas ha puesto en valor, además, el "trabajo de agricultores y ganaderos" que "merecen un reconocimiento" que "debe ponerse en práctica" mediante "el apoyo, las ayudas y el trabajo", y ha subrayado la "confianza" del Gobierno de España "en el presente y en el futuro".

A renglón seguido, ha lamentado las "370.000 hectáreas" que han sido calcinadas "en el conjunto de España", de las cuales "30.000 hectáreas son hectáreas agrícolas".

LA XUNTA RECUERDA LAS "OCHO LÍNEAS DE AYUDAS"

Por su parte, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha recordado las "ocho líneas de ayudas" puestas en marcha por la Xunta tras los incendios, de las cuales "cuatro son para el sector agroganadero" incluido el sector del vino, y "otras cuatro para el sector forestal". "Estamos recibiendo todas esas solicitudes y evaluando los daños que han tenido todos los sectores", ha añadido.

Ayudas que "intentan llegar" a todos los sectores, "no sólo a los profesionales", sino también "a muchos que ejercen la agricultura y la ganadería como una segunda actividad" porque "hacen una labor esencial" para "sostener los pueblos y aldeas".

"Estoy segura de que el Ministerio sabrá entender también la necesidad, no sólo del momento, sino de cara al próximo año" ha recalcado Gómez, y ha trasladado, además, la necesidad de "recuperar los viñedos afectados", para lo cual "habrá que poner encima de la mesa otras medidas de ayuda".