Los tractores vuelven a colapsar el tráfico de Lugo en la jornada que abre la segunda semana de concentraciones

Hoguera de manifestantes de la tractorada que rodea la Muralla de Lugo desde el pasado lunes, frente a la Delegación de la Xunta de Galicia en Lugo, a 14 de enero de 2026, en Lugo - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ganaderos y agricultores de Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema han iniciado este lunes su segunda semana de protestas con un paseo de los tractores por las calles de Lugo lo que ha provocado numerosos atascos y retenciones en el tráfico de la ciudad, especialmente en O Ceao y Ronda de la Muralla, donde siguen aparcados desde el pasado lunes más de 150 vehículos agrícolas en uno de los carriles.

Para lo que queda de jornada las previsiones son continuar con el movimiento de los tractores, para hacer notar su presencia y a las 22.00 horas volverse a reunir todos ante la delegación de la Xunta en Lugo, tal y como vienen haciendo en las jornadas previas.

De hecho, este fin de semana se celebró una foliada y el sábado una degustación de ternera, dos actos que reunieron a decenas de personas, la mayor parte profesionales del sector, y que obligaron a cortar el tráfico en esa zona de la Muralla.

Para este martes está previsto que continúen las movilizaciones de tractores de forma continuada y también se celebrará a las 12.00 horas una manifestación a pie entre la sede de la Xunta y la Subdelegación de Gobierno, una acción similar a la realizada el pasado viernes.

Mientras las protestas continúan, los manifestantes esperan contestación por parte de los organismos con los que han solicitado una reunión, como la subdelegada y el delegado de Gobierno o los eurodiputados de PSOE, PP y VOX, y de los que "no tenemos noticia", tal y como ha explicado la presidenta de Agromuralla, Noelia Rodríguez.

Los colectivos convocantes hacen un llamamiento a la sociedad lucense para que se sume a estas concentraciones, recordando que serán los más perjudicados por este tratado, "ya que verán reducida la calidad de los alimentos que encontrarán en los lineales de los supermercados".