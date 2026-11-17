Archivo - Mesa de un comedor escolar. - AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS - Archivo

A CORUÑA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL)ha puesto en valor la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de un real decreto que "garantiza" una alimentación saludable y sostenible en hospitales, centros residenciales, escuelas infantiles y otros centros públicos.

En un comunicado, destaca que este texto legislativo representa un "avance muy importante en la protección de la salud de las personas institucionalizadas, especialmente de los colectivos más vulnerables como son las personas mayores, enfermas o dependientes".

En este sentido, recalca "muy positivamente" que recoja una parte de los alegatos presentados por dicha organización en el proceso de consulta pública. Los mismos fueron planteados, incide, con el objetivo de "darle una solución efectiva al grave problema de la mala calidad de la alimentación en residencias y hospitales", una situación, añade, que lleva "años denunciando".

Especifica que entre las medidas aprobadas se encuentra la limitación de los precocinados y las frituras; mayor presencia de frutas y hortalizas frescas y de temporada; el impulso a la producción ecológica; así como la supervisión por parte de profesionales acreditados.

Asimismo, incluye una cocina propia y la reducción de envases plásticos y fomento de materiales sostenibles. No obstante, el SLG reclama una "regulación más ambiciosa" para los programas de reparto de comida a domicilio, los cuales, señala, son objeto de "numerosas quejas".