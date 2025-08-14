Siguen en estado grave los tres brigadistas heridos en el incendio forestal de Oímbra (Ourense)

OURENSE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los tres brigadistas municipales heridos tras sufrir quemaduras en el incendio forestal registrado en el ayuntamiento ourensano de Oímbra siguen ingresados en el complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac) en estado grave o muy grave.

Así lo han informado fuentes hospitalarias consultadas por Europa Press tras el ingreso de los tres en la Unidad de Quemados del centro hospitalario.

En el caso del más joven, de 18 años, tiene quemaduras de tercer grado con afectación en el 40% de su cuerpo. Presenta intoxicación por inhalación de humo y está estable con pronóstico muy grave.

El joven de 23 años tiene quemaduras de segundo grado con afectación en el 15% de su cuerpo. También presenta como los demás intoxicación por inhalación de humo y evoluciona favorablemente con pronóstico grave.

Por último, el brigadista de 25 años tiene quemaduras de segundo grado con afectación en el 15% de su cuerpo. Está estable con pronóstico grave.