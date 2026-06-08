El Sindicato Labrego rechaza la introducción de nuevas razas en Ternera Gallega

Archivo - Imagen de vacas pastando en Galicia cedida por Ternera Gallega - TERNERA GALLEGA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha rechazado la introducción de nuevas razas en la indicación geográfica protegida (IXP) Ternera Gallega, como el azul belga.

En un comunicado, señala que esta medida, propuesta por parte de la industria y de la distribución, "ha generado mucho malestar entre las personas productoras que forman parte del Sindicato Labrego Galego por entender que es un intento más de eliminar a la Ternera Gallega Suprema".

Advierte de que el precio de Ternera Gallega Suprema sigue bajando, al tiempo que la industria "se da el lujo de decir que falta carne y que por ello es necesario incluir otras razas dentro de la IXP Ternera Gallega".

El SLG iniciará en los próximos días una campaña para que el sector "conozca la realidad que está atravesando y lo que significaría para las granjas tradicionales la inclusión de razas foráneas".

Asimismo, pide a la Consellería do Medio Rural que convoque el Consello Agrario "ante la cantidad de temas que hay sobre la mesa".