El SLG urge a la Xunta medidas de vivienda también para el rural: un banco público y un plan de rehabilitaciones

Archivo - Una vivienda de la aldea de Río de Campos, abandonada desde hace más de 10 años, a 16 de febrero de 2023, en Río de Campos, A Pontenova, Lugo, Galicia (España). Según datos del nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística (Ine), hay 1.895 a - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) reclama a la Xunta medidas de vivienda también para el rural, no solo centradas en las ciudades, de modo que demanda un banco público de hogares y un plan urgente de rehabilitaciones en este ámbito.

En rueda de prensa en Santiago, la secretaria xeral del Sindicato Labrego, María Ferreiro, se ha referido a "la problemática" que también existe con la vivienda en el entorno rural, con obstáculos para jóvenes para iniciar su actividad, sumado a la falta de acceso a superficie agraria útil.

Así, apunta a los problemas que existen de casas en ruinas en el rural por el abandono y la falta de oferta de alquiler en algunos municipios. Exige que tanto Xunta como municipios apuesten por el alquiler social y faciliten vivienda a "quien quiera establecerse" para trabajar.

Además de un banco de viviendas públicas en el rural, este sindicato agrario apuesta por ayudas para que jóvenes que vayan a iniciar una actividad en el medio rural puedan comprar o reformar casas, que serían complementarias a los apoyos a la incorporación para jóvenes en el agro.

En este sentido, Ferreiro ha destacado el apoyo del Sindicato Labrego a la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre presentada por la CIG, ya que rechaza "la lógicas neoliberales" y "especulativas" con la vivienda.

Asimismo, señala la necesidad de que haya servicios públicos con "dignidad", sin desmantelamiento de sanidad, educación o transporte, entre otros.

PROTESTA DEL MIÉRCOLES ANTE EL MINISTERIO

Por otra parte, el Sindicato Labrego ha destacado el respaldo a la protesta de este miércoles, 28 de octubre, convocada por Asaja, COAG y Unión de Uniones ante el Ministerio de Agricultura, en Madrid, contra la subida de costes de producción.

Sobre este extremo, Ferreiro considera "insuficientes" las medidas anunciadas por el Ministerio en un escenario en el que se "duplicó" el precio del gasóleo y se sufren las consecuencias del cambio climático, como puede ser la sequía. También se queja de que la aplicación de la ley de cadena "no es suficiente" al haber diferencias de hasta "un 500%" entre lo que se paga al productor y termina abonando el consumidor.

No obstante, el Sindicato Labrego también señala a la Xunta, a la que requiere un "plan de choque" con medidas a medio y largo plazo. Finalmente, el secretario de Acción Sindical del SLG, Brais Álvarez, ha expresado que el Sindicato Labrego tiene previsto sus propuestas para la nueva legislatura 2026-2030 en una jornada en la que invitará a participar a las formaciones políticas que concurren a las elecciones generales. Un presupuesto sólido para la Política Agrícola Común (PAC), la falta de tierra útil, el modelo de subvenciones que prime los pastos permanentes o la atención a servicios para combatir la despoblación son algunas de sus reivindicaciones.