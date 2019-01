Trabajadores de Seaga se concentrarán el lunes para denunciar que la Xunta dejará "en la calle" a la "mayoría"

Publicado 14/01/2019 6:29:33 CET

Solicitan negociar el decreto de reestructuración del servicio contra incendios, ya que "no saben nada" sobre el futuro de la empresa pública

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Seaga, la empresa pública de extinción de incendios dependiente de la Consellería do Medio Rural, ha convocado para este lunes una concentración para reclamar "soluciones" a la Xunta para la "mayoría" de sus 500 empleados, que se quedarán "en la calle" tras la reestructuración de este servicio.

En una rueda de prensa celebrada este viernes en el local de la CIG en Santiago, el presidente del comité de empresa de Seaga en Pontevedra, Josafat Puentes, ha recordado que en verano de 2018 la Consellería anunció que, tras la reestructuración que incluiría la posible desaparición de esta empresa pública, "no habría despidos" y los empleados pasarían a "ocupar plazas en la Xunta".

No obstante, denuncian que "ahora parece" que estos puestos "no son" para ellos. Por su parte, el presidente del comité en A Coruña, Peter Brea, dice "no entender que se les diga que les darán una solución" tras el decreto de reestructuración, que pasaría por "integrarlos" en la Xunta, y ahora se les deje "fuera sin decirles nada".

"A día de hoy, no sabemos qué va a ser. Solicitamos ayer --este jueves-- por escrito una reunión con el conselleiro (José González) y el director xeral de Función Pública (José María Barreiro) para que nos lo expliquen", han abordado los representantes.

PIDEN "RESPETO" A SU FORMACIÓN

Además, Josafat Puente ha pedido "respeto" a su formación como "bomberos forestales", pues rechazan que sean incluidos en las brigadas de limpieza de franjas de seguridad.

Asimismo, los representantes de los trabajadores de Seaga critican que "no pueden acceder a las reuniones" con la Xunta para tratar el alcance del decreto, ya que en las negociaciones participan los sindicatos de los empleados públicos.

También han censurado que las entrevistas concertadas con las autoridades "siempre se han tenido que forzar" a través de "protestas y movilizaciones", por lo que la concentración del lunes es una forma de "empezar" con estas reivindicaciones.