Tractores de la provincia de Lugo vuelven a bloquear la ciudad en una nueva manifestación contra Mercosur

Nueva protesta en Lugo por el acuerdo de Mercosur. - EUROPA PRESS

LUGO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una semana después de que los ganaderos de la provincia de Lugo cesaran en su protesta contra el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur, este jueves han vuelto a las calles de la capital, para hacer visible de nuevo su rechazo a este paso.

Cientos de profesionales del sector se concentraron en las inmediaciones de la sede de la Xunta en Lugo para secundar una manifestación, convocada de nuevo por Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema, que arrancó desde ese punto hasta llegar a la Subdelegación de Gobierno.

Nuevamente, los manifestantes estuvieron escoltados por más de un centenar de tractores, que recorrieron las calles de la ciudad originando retenciones en las calles anexas al recorrido de la protesta. Los tractores estarán toda la jornada ocupando nuevamente el carril de la Ronda más próximo a la Muralla, pero la intención es retirarlos a la noche.

El pleno del Parlamento Europeo aprobó por una ajustada mayoría denunciar el tratado ante el TJUE, al existir dudas sobre su encaje con el derecho comunitario. La iniciativa salió adelante por una diferencia de apenas una decena de votos y fue recibida con satisfacción por los manifestantes en Lugo, que retiraron los tractores, pero ahora regresan porque siguen sin ver "avances".

Según aseguran los dirigentes de los sindicatos, siguen sin obtener respuesta a las citas solicitadas con el Delegado del Gobierno, la Subdelegada y los diputados europeos.

"EL SECTOR ESTÁ QUE ARDE"

"El sector en toda España está que arde de indignación", aseguran, e indican que el apoyo que están recibiendo "es con matices para su propio beneficio" y siguen estando a favor del acuerdo.

Esta concentración da continuidad a la protesta que mantuvieron durante diez días consecutivos entre el 12 y el 21 de enero, en las que participaron cerca de 180 tractores y la mayoría de ellos permanecieron en la ciudad ocupando uno de los dos carriles de la Ronda.

En ese tiempo se realizaron concentraciones todas las noches, varias marchas a pie y la puesta en marcha de los tractores en varias ocasiones, lo que generó numerosos problemas de tráfico. n una de las primeras jornadas se sumó el colectivo Elas Eles, y ese día se quemaron rulos de paja antes las tres instituciones, Diputación, Xunta y Subdelegación de Gobierno.

BNG SECUNDA LA MARCHA

Las diputadas Montse Valcárcel y Nino Fernández participaron en las movilizaciones, ya que consideran el acuerdo económico "muy perjudicial para el sector primario gallego y para la economía productiva del país.·

Nino Fernández calificó el tratado como un "nuevo golpe al campo gallego, en un contexto ya muy complicado por el aumento de los costes, los recortes previstos en la PAC y la falta de apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones". Ha adevertido de que lo que está en juego es la supervivencia de miles de explotaciones y de un modelo productivo justo, sostenible y vinculado al territorio.

El diputado nacionalista responsabilizó tanto al PSOE como al PP del impulso del acuerdo, recordando que ambos votaron a favor en las instituciones, pese a presentarse ahora como defensores del campo. También criticó la postura del PSOE, a la que acusó de someterse a los grandes intereses económicos.

Fernández ha concluido que el acuerdo contradice los objetivos de sostenibilidad y soberanía alimentaria y ha reafirmado el compromiso del BNG de apoyar a las ganaderas y agricultores dentro y fuera de las instituciones.

La movilización coincide con la moción que los nacionalistas llevaron al pleno de Lugo de rechazo al tratado de Mercosur, lo que Rubén Arroxo calificó como "una traición y una capitulación de los intereses del sector primario gallego frente a otros sectores con intereses europeos, como el automovilístico".

La moción, al igual que pasó hace unos días en la Diputación, no fue aprobada, ya que votó en contra el PSOE y el PP se abstuvo.

PROTESTA EN SANTIAGO

Lugo no es la única ciudad gallega que ha visto en esta jornada protestas por el acuerdo con Mercosur. En Santiago, agricultores del Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) se concentraron ante el centro comercial As Cancelas reclamando que no se aplique y que la alimentación quede "fuera".

Además de la movilización en Compostela, el SLG también apoyó y estuvo presente en la acción conjunta que se organizó en el polígono de Barres (Castropol, Asturias), junto a otras organizaciones agrarias. La concentración de este martes sigue a la que tuvo lugar el pasado 12 de enero en A Coruña, ante la Delegación del Gobierno.

"Para nosotros la firma de este tratado, que ya se hizo de forma totalmente antidemocrática, llevaría a la ruina y al cierre de miles de granjas y de proyectos labradores de la Galicia", ha afirmado María Ferreiro, ganadera y Secretaria secretaria xeral del SLG. "Ahora estamos en la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie y emita un dictamen", ha agregado.

Durante la movilización en Compostela, participantes acudieron al establecimiento del Carrefour, situado en el interior de As Cancelas, y pegaron adhesivos en algunos de los productos procedentes de fuera de Galicia. La frase que quedó colgada en estos alimentos fue: "La alimentación fuera del tratado UE-Mercosur".