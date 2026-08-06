Unións Agrarias denuncia la concentración de las ayudas PAC en un número reducido de explotaciones

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias ha denunciado la concentración de las ayudas PAC en un número reducido de explotaciones. En un comunicado, señala que "poco más de un 10% de los perceptores ingresan casi la mitad de las ayudas que la PAC distribuye anualmente en España".

"Así lo muestran los datos del Informe sobre Ayudas Directas y Desarrollo Rural efectuado por el Ministerio de Agricultura en relación a la campaña de 2025", remarca.

"Un análisis que refleja un excesivo y creciente apoyo a las explotaciones dirigidas por personas jurídicas y, probablemente, más dimensionadas frente a un descenso de los incentivos dirigidos a agricultores y ganaderos individuales", añade.

Unións Agrarias alerta que el 10,45% de los perceptores de la PAC en 2025 fueron personas jurídicas y percibieron el 43,21 del importes mientras que el 57,79% restante se repartió entre un 89,55% de perceptores, personas físicas.

"El grueso de las personas que perciben ayudas directas de la PAC en Galicia se sitúa en la franja de edad entre los 40 y los 65 años". "Son el 61,8% del total de 18.610 perceptores activos en el territorio gallego". "Sin embargo, tan sólo el 9,6% se sitúa por debajo de la franja de los 40", expone también.