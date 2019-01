Unións Agrarias reclama que el alza de precios del mercado lácteo llegue a los ganaderos gallegos

Publicado 27/12/2018 14:00:28 CET

Denuncia que los productores de Galicia cobran de media cinco céntimos menos que los europeos por litro y llama a perseguir la venta a pérdidas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) ha reclamado que la evolución al alza del mercado lácteo llegue al precio que cobran los ganaderos gallegos, ya que los productores de la Comunidad siguen a la cola en España y Europa en los precios que perciben, con una diferencia que va en aumento.

El secretario xeral del sindicato, Roberto García ha hecho balance de la situación del sector lácteo gallego en 2018, y ha denunciado que todavía hay casos de venta a pérdidas en Galicia, por lo que ha pedido que se "persiga".

En rueda de prensa este jueves en Santiago, García también ha insistido en la importancia de la negociación colectiva, que será obligatoria a partir del 1 de abril, así como la normativa que obligará a que se etiquete el origen de la leche y no solo el lugar en que se industrializa.

El secretario xeral ha lamentado que "cuando las cosas van mal en Europa afectan de modo brutal al mercado gallego", pero cuando van bien "aquí se mantiene una tendencia de estancamiento que aleja más al mercado gallego del europeo".

DIFERENCIA DE CINCO CÉNTIMOS EN EL PRECIO PERCIBIDO

El secretario xeral ha detallado que los ganaderos gallegos cobran casi cinco céntimos menos que lo que perciben de media los europeos por su leche. Si estos datos se tradujeran a euros, los ganaderos gallegos hubieran cobrado 113 millones de euros más por la leche vendida en los últimos doce meses si lo hubieran hecho a precios europeos.

Esta situación, según García, "consolida las diferencias y agranda las diferencias entre el precio cobrado por los ganaderos gallegos en comparación con los europeos", y ha señalado que "el problema de rentabilidad y de viabilidad económica en las explotaciones gallegas va a depender más de decisiones políticas que de la evolución del mercado".

Otro aspecto que, según UU.AA., ha perjudicado a los ganaderos de Galicia es que "la industria cobró cerca de 300 millones de euros de ganaderos gallegos por la grasa que vendió que no le hizo falta usar en la leche".

En definitiva, García ha declarado que "a cada explotación gallega, a precios de mercado, le hubiera supuesto más de 25.000 euros de ingresos".

El secretario xeral ha avanzado que exigirán a la Xunta que juegue un "papel real de mediación" entre las partes para reducir las diferencias entre el precio que cobran los ganaderos gallegos y los españoles y europeos.

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN, PERO MENOS EXPLOTACIONES

En esta línea, García ha destacado que la evolución de la producción en Galicia "sigue siendo superior al 3,5 por ciento, muy superior a la de otras comunidades autónomas, con un estancamiento en casi todas, salvo Castilla y León y Andalucía".

No obstante, se ha vuelto a reducir el número de explotaciones --caída del cinco por ciento anual--, y ha comentado que "no hay indicadores que expliquen que la evolución del mercado y la estabilidad en el precio sea suficiente para parar el abandono de las explotaciones.

Sobre este particular, ha hecho hincapié en que no solo se deben a jubilaciones de ganaderos, sino que ha puesto de manifiesto el cierre por parte de personas jóvenes a las que no les atrae un rural sin servicios.

El responsable de Unións Agrarias ha recalcado que se ha producido una "caída ligera" del consumo del leche líquida que se "compensa" con el incremento del consumo de productos derivados.

IMPORTANCIA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En este contexto, ha puesto sobre la mesa la "necesidad de cambiar las reglas de juego" y ha exigido que, "en los próximos días", se publique el nuevo decreto que obligará a la industria a negociar con las organizaciones de productores a partir del 1 de abril, fecha en la que vencen los contratos.

De este modo, será obligatoria la negociación colectiva y la industria y ya no podrá negociar a título individual con cada ganadero, con las consiguientes presiones a las que los podían someter.

Por otra parte, ha valorado la obligatoriedad de etiquetar el origen de la leche a partir del 23 de enero, de modo que "el consumidor podrá elegir el tipo de leche que prefiere", con toda la información en su mano. "No se va a poder traer la leche de cualquier parte", ha insistido.

García ha pedido "garantías" al Gobierno gallego en materia de transformación de la leche, y ha tildado de "fracaso de gestión" el hecho de que, "de cada 100 litros de leche producidos en Galicia, 56 se transformen fuera".



PERSECUCIÓN DE LA VENTA A PÉRDIDAS

A renglón seguido García ha avanzado las dos iniciativas en las que trabaja el sindicato, basadas en el modelo francés. Por una parte, pedirán que se garantice la "persecución de la venta a pérdidas" --el pago de la leche por debajo de costes de producción--, y ha hecho énfasis en que trabajar bajo costes "implica riesgos para la seguridad y la calidad".

Actualmente se regula la venta a pérdidas entre la industria y la distribución, pero Unións Agrarias pretende que, como sucede en Francia, se regule que ninguna industria le puede comprar al ganadero por el coste razonable de producción.

Por otro lado, ha anunciado reuniones con las cadenas de distribución para "plantear una evolución del acuerdo acordado en las tractoradas" --dos céntimos de la marca blanca iban para los ganaderos-- y plantean un modelo por el cual "los distribuidores se comprometen a incrementar el precio que pagan a las industrias, siempre y cuando la industria garantice un determinado precio en origen", de modo que no se venda a pérdida, y así se suprimirían los dos céntimos.