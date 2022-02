Unións Agrarias reclama sanciones para las industrias lácteas que paguen por debajo de costes de producción

LUGO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Unións Agrarias, Roberto García, ha emplazado a la Xunta de Galicia y al Ministerio de Agricultura a que aplique "sanciones" a las industrias lácteas que pagan por debajo de los costes de producción.

Este miércoles, García ha recordado que hay un estudio de la Fundación Juana de Vega que refleja, con datos de 130 explotaciones, que el incremento de los costes de producción "se elevó por encima de los seis céntimos desde finales del pasado año".

Esto, para el responsable de Unións, demuestra que los "ganaderos venden a pérdidas", algo que está prohibido por normativa, lo que debería suponer sanciones para las industrias que la incumplen.

"Hay una ley de cadena que dice que la industria no puede pagar por debajo de lo que cuesta producir y la pregunta que nos hacemos es dónde están los inspectores para abrir expedientes de oficio y empezar a sancionar a las empresas por incumplir la ley", ha sentenciado.

"Si no es así, el mensaje que estaríamos trasladando es que hicimos una ley que protege al ganadero para que no venda a pérdidas, pero la propia administración con datos oficiales dice que todos los contratos de leche que se firman en este momento son irregulares y, sin embargo, no vemos la inspección y la sanción. Con ello el mensaje que le mandamos a la industria es que la ley es papel mojado", ha lamentado.

JORNADAS SOBRE LA MUJER RURAL

Por otra parte, Roberto García ha avanzado que má de 300 mujeres participarán este jueves a partir de las 10,30 horas en unas jornadas en el Museo Interactivo de la Historia de Lugo sobre el papel de la mujer en el medio rural.

La cita, organizada por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Galicia (Fademur) y que está previsto que sea inaugurada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, abordará "la capacidad de iniciativa y el papel dinamizador" de las mujeres en el rural.