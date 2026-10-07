Unións Agrarias urge a Naturgy resolver la incidencia que deja sin luz a una granja en Carballo desde hace días

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias urge a UFD, la distribuidora eléctrica de Naturgy, que resuelva la incidencia que deja sin luz a una granja en Carballo (A Coruña) desde hace nueve días en el lugar de Xoane, en el municipio coruñés de Carballo.

En un comunicado, Unións Agrarias condena lo que tacha de "inaceptable trato que Unión Fenosa Distribución (UFD) está dando a los propietarios" de la granja, ya que "pretende desentenderse".

El 29 de septiembre, las instalaciones de la explotación de vacuno de carne que la Gandeiría Casas tiene en Carballo quedaron sin luz. "A pesar de los reiterados intentos por conocer el origen de la avería y poder ver restablecida el suministro, a día de hoy la situación se mantiene inalterable", lamenta la organización agraria.

"Ante la negligencia y la falta de responsabilidad con que la distribuidora está tratando a estos usuarios", Unións Agrarias insta a la Consellería de Economía e Industria a actuar con "la máxima urgencia para exigir responsabilidades y que el servicio pueda verse restablecido lo antes posible".

Apunta a los "importante perjuicios" que esta falta de atención está causando a los dueños de la explotación. La falta de electricidad ha obligado a los propietarios de la granja a alquilar un generador para poder mantener la actividad.

De tal forma, Unións Agrarias informa de que se han interpuesto sendas reclamaciones antes Consumo y la Consellería de Economía e Industria.