UU.AA. prepara para 2026 'Smart Farm Saving', herramienta para el relevo generacional en el campo gallego

Archivo - Una mujer trabaja durante el ordeño en la ganadería Bértolos e Serranos, a 19 de febrero de 2023, en Macedo, Friol (Lugo) - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

El sindicato alerta de que hasta un 40% de los ganaderos se van a jubilar en los próximos diez años en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias (UU.AA.) ha anunciado este viernes el "lanzamiento definitivo", en septiembre de 2026, del proyecto 'Smart Farm Saving', una plataforma desarrollada con el objetivo de acercar a propietarios que se van a jubilar personas interesadas en asumir el "relevo generacional" en el campo gallego.

"Estamos con un ritmo de cierres y de envejecimiento de la población rural tremendo. Hasta un 40% de los ganaderos se van a jubilar en los próximos diez años en Galicia", ha explicado el responsable de Desarrollo Rural del sindicato, Jacobo Feijóo.

Asimismo, el representante de Unións Agrarias ha agregado que existen proyecciones indicando que, en el año 2031, "Galicia tendrá un tercio de la población jubilada".

"Estuvimos cerrando, en los últimos diez años, a un ritmo de 1.600 explotaciones al año. Contamos con 16.000 explotaciones menos en esta década del sector lácteo y del sector cárnico", subraya el responsable de UU.AA.

Por todo ello, Feijóo ha detallado que con 'Smart Farm Saving', los propietarios que "en un horizonte de dos, tres o cuatro años" se van a jubilar, podrán darse de alta en la herramienta y, así, tener las explotaciones "perfectamente caracterizadas desde el punto de vista de la base territorial".

"Este proyecto intenta incidir en este aspecto tan básico y tan estructural que es garantizar el relevo generacional, permitiendo que las explotaciones que van a cerrar en los próximos años estén perfectamente localizadas e integradas en un sistema", resume.

Para el desarrollo de la herramienta, Unións Agrarias ya cuenta con una base de datos de entre 50 y 100 explotaciones gallegas que serán utilizadas para pruebas en una "versión beta" de la herramienta.

EL PROYECTO EN LÍNEAS GENERALES

En concreto, el proyecto se compone de: concretar la base de datos, el desarrollo de una herramienta predictiva, un canal digital de explotaciones en traspaso y un servicio de asesoramiento de intermediación para los propietarios.

"Mucha gente no quiere que sus explotaciones caigan en el abandono porque éstas representan años de trabajo de varias generaciones. Y es una verdadera pena sabiendo que hay gente joven que quiere intentar introducirse en este mundo", ha recalcado el técnico encargado del proyecto, Oscar López Torea.

El 'Smart Farm Saving' está impulsado por Unións Agrarias con el apoyo de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria da Consellería do Medio Rural y es cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).