SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias (UUAA) ha calificado de "ridícula e insultante" la subida de 1,5 céntimos por litro en el precio de la leche que proponen algunas industrias de cara a la renovación de los contratos en Galicia y ha reclamado una recuperación de los precios de, al menos, cinco céntimos por litro.

"Tenemos encima de la mesa incrementos de precio de tan solo 1,5 céntimos. Son ofertas ridículas e insultantes para la situación que tenemos ahora mismo las explotaciones, con incrementos de costes", ha afirmado el responsable del sector lácteo de UUAA, Óscar Pose, en una rueda de prensa este martes en la que ha estado acompañado por el vicesecretario xeral de la organización, Félix Porto.

En este sentido, Pose ha advertido de que el sector atraviesa un momento de "márgenes muy apretados" y necesita "movimientos importantes de incremento de precios", especialmente después de la bajada registrada durante la primavera, que cifraron en "casi siete céntimos".

"Seguimos con el precio de la leche más bajo de toda España, con diferencias, en algunos casos, de más de cuatro céntimos", ha criticado Pose. Según ha señalado, esta caída de los precios supuso para el sector gallego unas pérdidas de "112 millones de euros" en los últimos seis meses.

Una cantidad "suficientemente importante" como para generar preocupación, ha apuntado, especialmente teniendo en cuenta el incremento de los costes de producción y el cierre de explotaciones.

Asimismo, ha denunciado la estrategia de "imposición de precios" por parte de las industrias y ha instado a la Administración a "intensificar los controles y a actuar con contundencia". De esta forma, ha señalado a Lactalis, que lidera la estrategia de fijación de precios en Galicia, y espera que el resto de industrias "no sigan" esa tendencia y ha advertido de posibles medidas de presión ante una "estrategia bochornosa".

"No es explicable que en Galicia sigamos teniendo el precio más bajo, ni que no se pongan en marcha herramientas que garanticen el cumplimiento de la legislación y permitan poner en marcha un sistema de fijación de precios objetivo y justo, que permita vincular las oscilaciones del precio de la leche a la evolución del mercado y de los costes de producción", ha reivindicado el sindicato.

Por último, la organización ha reclamado que se hagan públicos los resultados de las inspecciones realizadas hace meses a raíz de una denuncia por la entrada de leche de origen extranjero a "precios de derribo" y ha exigido "mano dura".